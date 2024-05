Khabib Nurmagomedov vuelve a UFC después de dos años

El 24 de octubre de 2020 los fans de las artes marciales mixtas (MMA) quedaron huérfanos cuando el entonces campeón Khabib Nurmagomedov anunciaba su retirada tras vencer a Justin Gaethje en UFC 254. Con sólo 32 años y todavía invicto (29-0), el luchador reforzó aún más su leyenda al retirarse del octágono de la UFC para siempre. La muerte de su padre — que era también su entrenador— a causa del covid fue el detonante de aquella decisión que sorprendió a todos.

Nurmagomedov alegó que así se lo había prometido a su madre y que quería dedicar más tiempo a su familia. Afortunadamente, 'The Eagle' no se desvinculó del todo de las MMA y ha seguido trabajando como entrenador, entre otros, de Islam Makhachev, a quién ha acompañado de cerca en su camino a lo más alto. No obstante, su actividad e implicación ha ido fluctuando durante estos años. De hecho, en las dos primeras defensas de título de su discípulo, Khabib no estuvo presente en la esquina durante los combates.

Islam Makhachev junto a Khabib Nurmagumedov INSTAGRAM khabib_nurmagomedov

Ahora, después de dos años, el que fue el primer ruso en ganar un cinturón de UFC vuelve a acompañar a Makhachev. Tal y como ha anunciado el actual campeón del peso ligero, Nurmagomedov se encuentra en Nueva Jersey y estará a su lado cuando se enfrente a Dustin Poirier en la pelea estelar de UFC 302.

"Eagle ha aterrizado en Jersey City", reveló Makhachev a UFC durante la sesión de firma de carteles del evento. “Va a estar en mi esquina. Sinceramente, estoy muy contento porque es uno de los mejores entrenadores de esquina, hermano, amigo", aseguró.

Precisamente 'The Diamond' fue el penúltimo rival de Khabib en su carrera como luchador de MMA. Se enfrentaron en septiembre de 2019 y 'The Eagle' venció con una sumisión en el tercer asalto. Es por ello por lo que la pelea entre Makhachev y Poirier tiene cierto regusto a revancha, a pesar de no serlo realmente. El combate tendrá lugar la madrugada del sábado al domingo en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.