El tenis en unos de los deportes más solitarios y en los que la mente juega un papel predominante en el juego, sobre todo en la élite. Esto, unido a que el circuito es altamente exigente y una vida en la que se está continuamente viajando, hace que no sea de extrañar que surjan diferentes relaciones amorosas entre los tenistas.

Este es el caso de Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas, que no solo han firmado su reconciliación tras su anunciada ruptura, sino que también van a ser pareja en el dobles mixto de Roland Garros. A esta se une la ya confirmada entre Jannik Sinner y Anna Kalínskaya, después de que el actual número 2 del mundo desvelara que están juntos.

Ambas relaciones han provocado que los primeros compases de Roland Garros hayan tenido su toque 'rosa', con muchas preguntas de los medios de comunicación a los tenistas sobre sus relaciones personas.

La posible relación de Sinner con Anna Kalínskaya, tenista rusa número 26 del mundo, se llevó el foco de atención de la rueda de prensa tras ganar en su debut en Roland Garros a Christopher Eubanks. Al italiano no le sentó demasiado bien que le preguntaran por ello en vez de por el partido o su tenis, pero contestó con educación. "Me conocéis y sabéis que no me gusta hablar de mi vida privada, pero sí, confirmo que estamos juntos", acabó contestando.

Aunque ambos mantienen un perfil muy bajo en su relación, los rumores sobre una nueva pareja amorosa en el tenis, suscitaron la curiosidad de los medios de comunicación. Lo cierto es que, independientemente de esto o no, los cuatro están concentrados en buscar su mejor tenis y en cumplir los grandes objetivos individuales que se han propuesto.

En este sentido, Paula Badosa ha comenzado ganando la primera ronda de Roland Garros a pesar de sus molestias en la espalda. Mientras que, Tsitsipas aunque no está atravesando su mejor racha, llegó a cuartos de final de Master 1000 de Roma y ya ha ganado en la tercera ronda de Roland Garros.

Por su parte, el único problema de Sinner ha sido su reciente lesión en la cadera, la cual le sigue dando guerra. El italiano estaba siendo uno de los mejores y ya se encuentra en la segunda ronda de Roland Garros tras imponerse a Christopher Eubanks. Además, Sinner ya amenaza con arrebatarle el número 1 del ranking ATP a Novak Djokovic. Anna Kalínskaya es la número 26 del mundo y disputará la segunda ronda del Grand Slam de París este jueves.