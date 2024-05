La entrevista en Brasil que pone en duda la versión de Rodrygo: "En el momento que no sea importante, habrá que buscar otro lugar"

Las polémicas declaraciones de Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid, no cerrando la puerta a una posible salida del club blanco formaron cierto revuelo durante la noche de este pasado martes. "Sí, bueno, todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero no sé. Los años que he estado aquí fue un placer para mí", recalcó el carioca.

El jugador brasileño, tras hacer saltar la chispa en una entrevista concedida a DAZN, tuvo que salir a aclarar la situación y, a través de un comunicado, expresó que está "muy feliz en el Real Madrid" y "no" se le pasa por la cabeza dejar el club de su "vida".

"Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto. Para ser muy directo, estoy MUY feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y NO se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida! Ahora seguimos con historia por hacer. Por la 15... ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!", publicó en su perfil oficial de 'X' (antes Twitter) en la madrugada del martes al miércoles.

Rodrygo hace saltar las alarmas

Cuando el fuego parecía que se había apagado por completo, horas más tarde salieron unas nuevas declaraciones del madridista donde volvió a confesar que no cerraba la puerta a una salida en el momento que no se sienta "importante".

"Quiero seguir aquí muchos años, quiero estar aquí mientras sienta soy importante para el equipo. A partir del momento en el que vea que ya no soy importante, tal vez sea la hora de buscar otro lugar. Creo que no es lo que está pasando en este momento ni estoy pensando en eso. Siempre soñé con jugar aquí, siempre fue mi club preferido, estoy realizando un sueño", recalcó el '11' del Real Madrid en el medio brasileño Placar TV.

Por último, Rodrygo reconoció que la Premier League sería un buen destino si, finalmente, decide hacer las maletas y probar suerte en otras ligas: "Intento ver bastantes partidos. La Premier League es una liga que a todo el mundo le gusta ver. No voy a cerrar puertas, todo el mundo sabe que mi sueño es el Real Madrid. Quiero estar aquí, pero todo se puede hablar".