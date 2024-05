"No quiere ser parte de un escenario catastrófico": Quique desvela las dudas de Sergio Ramos sobre su futuro

Una vez finalizada la temporada en LaLiga, Quique Sánchez Flores ha desvelado los motivos por los que no permanecerá en el banquillo del Sevilla FC durante la próxima campaña y, además, auguró un futuro muy complicado debido a la situación por la que está atravesando el conjunto hispalense y que afecta a la mayoría de futbolistas que conforman la plantilla, como es el caso de Sergio Ramos.

"Desde hace meses tenía muy claro que no seguía. Me voy con la sensación de que me he quitado mucho peso de encima. En el momento de firmar por el Sevilla asumes una responsabilidad enorme. Sé cómo es la historia del Sevilla, he vivido esta ciudad y siento a muchas almas. Mucha gente que me veía por la calle me abrazaban o lloraban. Es una responsabilidad muy grande", reconoció el propio Quique ante los micrófonos de la Cadena COPE.

Asimismo, el técnico madrileño habló sobre uno de los temas más comentados hasta la fecha en el Sevilla FC: la continuidad de Sergio Ramos en el club de Nervión. "No lo tengo claro. Él quiere mucho al Sevilla, creo que hay una parte de su cuerpo que le pide seguir, pero creo que no quiere ser parte de un escenario tan catastrófico. Él tiene que intuir que las cosas van a ir bien, si no...", añadió el técnico de 59 años, dejando en el aire el futuro de uno de los baluartes sevillistas.

Quique, además, comentó el incidente que sufrió con Youssef En-Nesyri tras sustituirlo en la jornada 29 ante el Celta de Vigo: "Él sabe que desde que hizo lo que hizo yo ya estaba señalado. Nos dimos un abrazo y con pocas palabras nos entendimos. Desde ahí, hemos tenido conversaciones magníficas, hasta el punto de querer coincidir en el futuro en algún otro lugar".

El ya exentrenador del equipo hispalense también fue preguntado si teme por un hipotético descenso del Sevilla durante las temporadas venideras. "Yo espero que no. Los clubes, cuando tienen una cornada como la de este año, al final es un aviso. Estoy convencido de que el destino de los dirigentes es muy distinto a lo que hemos vivido este año, aunque están sujetos a condiciones que les va a llevar a tomar decisiones difíciles", recalcó.

Por último, Sánchez Flores explicó cómo fue la salida de Ivan Rakitic, uno de los grandes capitanes del club sevillista en los últimos años, del club de Nervión: "Fui muy directo con Ivan. Tuve dos conversaciones con él y me dio su punto de vista sobre la temporada. Cuando jugamos contra el Atlético en Copa, que perdimos 1-0 y lo sustituí en el minuto 55, al día siguiente me comentó que si no contaba con él era mejor que lo supiera. Yo contesté que sí que contaba, pero que no veía a ningún jugador en ese momento con un pico de forma extraordinario. A la mañana siguiente, se presentó en mi despacho y me comentó que se iba a marchar porque había reconocido que ya no estaba para determinadas cosas. Respeto absoluto".