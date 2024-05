La desgarradora confesión de Badosa sobre sus dolores de espalda: "Me preguntaba cómo iba a seguir, dependiendo de las inyecciones"

Paula Badosa está volviendo a encontrar su mejor tenis, así lo demostró este mismo martes tras remontar ante Katie Boulter (4-6,7-5,6-4) en la primera ronda de Roland Garros, algo que ya se veía viendo desde Roma. No obstante, la tenista catalana continúa pasándolo bastante mal respecto a los dolores que tiene en la espalda, los cuales han vuelto a aparecer.

La española, que terminó el partido con lágrimas en los ojos, reconoció que volvió a sentir molestias en la espalda después del Master 1000 de Roma: "Surgieron muchas dudas, incertidumbre. Me preguntaba cómo voy a seguir así, dependiendo de las inyecciones".

"A día de hoy, tengo que convivir con el dolor y parar el entreno. Me paso hace un par de días, de hecho. Luego, en algunos tramos del partido lo siento un poco más y me asusto", continuaba diciendo Badosa en la rueda de prensa posterior al partido.

¡𝐁𝐀𝐃𝐎𝐒𝐀𝐙𝐎 EN SU DEBUT! 💥



Paula Badosa completa la remontada en un auténtico partidazo ante Katie Boulter.



6️⃣ 5️⃣ 4️⃣

4️⃣ 7️⃣ 6️⃣



🔜 En 2ª ronda la espera Yulia Putintseva.



📺 Sigue todo el #RolandGarros en @Eurosport_ES y @StreamMaxEs. pic.twitter.com/Fv4Ua8MLiS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 28, 2024

Asimismo, confesó cómo se había encontrado psicológicamente tanto en las últimas semanas como durante la primera ronda de Roland Garros: "Por momentos estaba jugando contra mí. Me ha costado controlar las emociones. Estos días he tenido que gestionar muchas emociones, dentro y fuera de la pista, que no son fáciles y hoy me han salido un poco más. Estaba teniendo pensamientos muy negativos y creo que he sabido sobreponerme, creo que estoy más orgullosa de eso que del tenis que he hecho".

Badosa también se sinceró sobre que, en muchas ocasiones, su peor rival es ella misma, aunque aun así supo sobreponerse y meterse en la segunda ronda del Grand Slam.

"Batallo con la rival que tengo enfrente y conmigo misma, porque también fallo muchos puntos. Son tantas cosas cuando juego un partido que se me hace difícil. Me cuesta a veces controlar las emociones", aclaró la tenista. Este jueves Badosa tendrá que verse las caras contra la rusa Yúliya Putíntseva en la segunda ronda de Roland Garros.