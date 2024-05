Remontada de Badosa hacia la segunda ronda en París

Sudor y lágrimas le costó a la española Paula Badosa superar a la británica Katie Boulter, favorita número 26, en la primera ronda de Roland Garros, pero la española remontó para imponerse por 4-6, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 18 minutos.

Fue un partido de una gran intensidad en el que la cuartofinalista de 2021 tiró de pundonor en los momentos más difíciles, incluso cuando parecía hundida y sin recursos contra una rival más acostumbrada al juego sobre pista rápida.

Pero no se descolgó la española que tuvo muchos altibajos. Llegó a estar 4-2 arriba en el primer set, pero ahí se paró su marcador durante seis juegos consecutivos.

En ese momento reaccionó, lo que empezó a sembrar dudas en su rival, debutante en Roland Garros a sus 27 años, lo que permitió a Badosa mantenerse al acecho y arrebatar el servicio de su rival en el octavo juego para acabar ganando el parcial.

El tercero fue más igualado pero la española logró imponerse rompiendo el saque de la británica en el décimo.

Su próxima rival será la kazaja Yulia Putinseva, 39 del mundo, que derrotó a la estadounidense Sloane Stephens, finalista en 2018, por 6-1 y 6-2.

La reacción de Badosa

La tenista reconoció que su nivel de juego no fue bueno se mostró orgullosa de haber superado pensamientos negativos.

"Por momentos estaba jugando contra mi. Me ha costado controlar las emociones. Estos días he tenido que gestionar muchas emociones, dentro y fuera de la pista, que no son fáciles y hoy me han salido un poco más. Estaba teniendo pensamientos muy negativos y creo que he sabido sobreponerme, creo que estoy más orgullosa de eso que del tenis que he hecho", señaló.

La española se refirió a todos los problemas físicos que ha superado y dijo que en el pasado torneo de Roma volvió a sufrir dolores en la espalda y eso le generó "dudas e incertidumbre" sobre si puede continuar en el futuro.

Badosa se refirió a su participación en el doble mixto que disputará con su compañero sentimental, el griego Stefanos Tsitsipas

"El día de descanso yo entreno y pensaba que con esto podía mejorar mi tenis. Además, el compañero que tengo va a hacer un trabajo que me va a ayudar en ese aspecto", comentó.