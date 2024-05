Homenaje a Nadal del público francés en Roland Garros: "Rafa, Rafa, Rafa"

La dura derrota de Rafa Nadal frente al alemán Alexander Zverev en tres sets (6-3, 7-6, 6-3) en la primera ronda de Roland Garros bien puede haber sido el último partido disputado por el tenista manacorí en el torneo que le ha consolidado como una leyenda de este deporte.

El público francés, una vez acabado el duelo, homenajeó en pie al español con cánticos de "Rafa, Rafa, Rafa", a lo que Nadal respondió con aplausos y saludos dirigidos a la grada de la Philippe-Chatrier, una pista que le ha visto ganar en 14 ocasiones el 'grande' parisino.

El deportista español comentó: "Es muy especial para mí sentir todo el amor del publico", con unas palabras que no determinaron de forma precisa su futuro pese al ambiente de despedida en la capital francesa.

Nadal recordó haber "pasado dos años muy duro de lesiones", con dificultades para encontrar las palabras tras su caída de un torneo del que no se despide oficialmente: "No sé si es la última vez, si es la última vez lo he disfrutado mucho".

"Es difícil decir lo que pasará en el futuro, no puedo decir al 100% que no vaya a volver a Roland Garros. Estoy jugando mejor que hace dos meses. A lo mejor hace dos meses digo 'es bastante'. Los Juegos Olímpicos me motivan y ojalá pueda volver a este pista en ellos", repasó el manacorí, con la motivación ya puesta en su próxima gran empresa.

Aún sobre la tierra batida, Zverev quiso dedicar unas palabras de cariño al hombre que acaba de derrotar: "Gracias, Rafa. De parte de todo el mundo del tenis, es un honor. He visto jugar a Rafa durante toda mi infancia y he tenido la suerte de jugar contra él contra el como profesional. He tenido la suerte de jugar contra él dos veces en esta preciosa pista. Es el momento de Rafa, muchas gracias".