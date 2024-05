Fermín, el gran descubrimiento de Xavi: ha pasado de Primera RFEF a la Eurocopa en menos de un año

"Fermín se ha hecho prácticamente con la titularidad. Le he dicho que si se lo cree va a estar muchos años en el Barça. Me lo llevaría a una guerra. Trabajador, comprometido, profesional... para mi es un tesoro. No tendría dudas en llevarlo a la Selección". Dicho y hecho. Luis de la Fuente, haciendo referencia a estas últimas declaraciones de Xavi Hernández, ha cumplido con el deseo del técnico blaugrana y, sobre todo, del barcelonista Fermín López, que ha sido citado para debutar con la absoluta en los dos próximos encuentros (Andorra e Irlanda del Norte) preparatorios antes de poner rumbo a la Eurocopa de Alemania.

La gran temporada del centrocampista blaugrana no ha pasado desapercibida para Luis de la Fuente, que ha querido premiar el esfuerzo, la dedicación, el buen juego y la valentía del jugador andaluz. En esta segunda vuelta del campeonato, el de El Campillo se ha convertido en un jugador clave en el esquema de Xavi Hernández tras aportar gran parte de las habilidades que 'enamoran' a cualquier técnico de fútbol.

Registros que invitan a soñar

En 43 encuentros oficiales, Fermín ha aportado en sus 1.947 minutos un total de 11 goles (ocho en Liga, dos en Champions y uno en Copa) y ha regalado una asistencia, además de ofrecer un esfuerzo titánico y un compromiso a raudales cada vez que se enfundaba la elástica blaugrana.

Luis de la Fuente, tras desvelar a los 29 jugadores convocados (tres se quedarán fuera de la lista final), indicó que "hasta el último momento" de la jornada 38 no decidió cerrar la lista para asegurar "que todos estaban en perfectas condiciones". Curiosamente, en este último encuentro de la fecha indicada, Fermín López fue uno de los máximos protagonistas del Sevilla-Barça anotando el tanto definitivo (1-2) en la última victoria de la temporada 2023-2024 del conjunto azulgrana.

Xavi, su gran descubridor

Hace apenas unos meses, el futuro de Fermín López en el FC Barcelona no estaba nada claro. El onubense tuvo que hacer las maletas en el verano de 2023 y salir cedido al Linares Deportivo de Primera RFEF en busca de minutos y una oportunidad que lo hiciera crecer como futbolista. Dicho y hecho. El joven de 21 años, cedido por el Barça Atlètic, anotó en su única temporada en tierra andaluzas un total de 12 goles y regaló cuatro asistencias, unos registros increíbles que provocaron su inminente vuelta al conjunto azulgrana durante el pasado verano cuando ni él, personalmente, creía que fuera posible un nuevo regreso: "Pensaba que no iba a volver, y menos hacerlo en el primer equipo".

Fermín, tras volver a la Ciudad Condal, fue llamado por Xavi Hernández, su máximo valedor, para realizar la gira por las 'Américas' con la primera plantilla blaugrana, escenario donde brilló por encima de lo normal e incluso fue protagonista en el Clásico de Las Vegas marcando un tanto ante el Real Madrid (3-0). A partir de ese importante giro de guion, el centrocampista español pasó a ser parte del primer equipo y, con trabajo, humildad y profesionalidad, se convirtió en una pieza fundamental en el esquema del técnico de Terrassa.