Carlos Alcaraz y el alivio de no empezar en Roland Garros contra Rafa Nadal: "Cuando vi que no me enfrentaba a él dije 'menos mal"

El duelo por excelencia de la primera ronda de Roland Garros será el que enfrenta a Rafa Nadal con Alexander Zverev. El sorteo ha hecho que el español se enfrente a uno de los grandes favoritos al título y deja así un partido que llenará de emoción el inicio del torneo.

Tras conocerse este duelo, Carlos Alcaraz ha reconocido en rueda de prensa que sintió alivio al ver que no le había tocado a él enfrentarse con Rafa Nadal tan pronto a pesar de que tenía opciones para ello.

"No quería afrontarlo tan pronto. Estaba viendo el sorteo en directo, pero no me di cuenta de que había un 50% de opciones, lo vi después en redes sociales. Me gustaría jugar contra él en París, pero no en primera ronda. Cuando vi que no me enfrentaba a él me dije 'menos mal'. ¿En la final? Ojalá", ha afirmado el murciano.

Además, el español ha enumerado a cuatro favoritos, entre ellos su compatriota Rafa Nadal, "que siempre está ahí", pero también su rival de primera ronda, el alemán Alexander Zverev.

A ellos ha sumado el italiano Jannik Sinner, número 2 -"aunque venga de una lesión le veo capaz de ganar", dijo- y al número 1, Djokovic. "No tengo un favorito claro para ganar el torneo, hay un amplio abanico", insistió.

En cuanto a su forma física, Alcaraz ha reconocido que está "cada vez mejor" y ya golpea "a la bola sin dolor". "Este torneo es importante, así que como me iba sintiendo mejor, hace una semana que decidí venir. El entrenamiento aquí ha ido bien, así que todo va por el buen camino", ha añadido.

"Estoy mejor, eso ayuda a intentar no pensar en ello, le pego más fuerte, con más intensidad a la derecha que en Madrid. Pero lo sigo pensando cuando golpeo, lo tengo que trabajar en los entrenamientos. Pero las cosas están yendo bien dentro y fuera de la pista con el antebrazo. Tengo que confiar en el trabajo de mi equipo", ha explicado.

El número 3 del mundo también ha reconocido que llega a Roland Garros con menos partidos de los que le hubiera gustado sobre tierra batida, pero ha afirmado que, a diferencia de otros tenistas, no necesita mucho rodaje para encontrar su mejor nivel.

"Estoy entrenando bien, voy ganando en confianza y no necesito tanto los partidos para estar al cien por cien. Tras esta semana aquí estaré listo para un primer partido al máximo nivel", ha indicado el español, que todavía no conoce su primer rival, que saldrá de la previa.

Como ya hizo en Madrid, Alcaraz ha asegurado que necesita ganar en eficacia y no buscar tanto la espectacularidad en el juego, aunque debe buscarlo "sin perder la esencia".

"No hay que perder la esencia, eso es tuyo. Mi esencia es intentar hacer cosas diferentes, impresionar a la gente, hacer cosas que normalmente no se ven. Es algo que no quiero perder. Sin perder eso, tengo que aprender lo otro, eso sería lo perfecto", ha indicado.

Semifinalista de la pasada edición, cuando cayó frente al serbio Novak Djokovic, que acabó levantando el trofeo, el español cree que este Roland Garros está más abierto, sin un claro favorito, y consideró eso positivo.

"Lo bonito que tiene el tenis ahora es que hay un amplio abanico de jugadores que te puede ganar un torneo. Ves los partidos sin saber lo que va a pasar. Eso es bonito, no saber quién va a ganar, quién estará en la final", ha dicho.