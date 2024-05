Iñaki Williams enseña el cristal de 2 cm que tenía en el pie y con el que ha jugado durante dos años

Increíble pero cierto: Iñaki Williams ha tenido durante dos años un cristal incrustando en su pie y no solo no se ha quejado de ello, sino que no se ha dado ni cuenta.

Este viernes Ernesto Valverde ha desvelado en rueda de prensa que el motivo por el cual el jugador del Athletic de Bilbao se pierde la última jornada de LaLiga es que este tenía un cristal de 2 centímetros en su pie.

El futbolista ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que se puede ver el tamaño del cristal sobre su mano. El delantero se sometió este martes a una intervención quirúrgica, la cual fue anunciada por el club bilbaíno esta misma semana.

Iñaki Williams comparte el tamaño del cristal. INSTAGRAM

En ese momento se dijo que se trataba de "un procedimiento de cirugía plástica para resolver un problema de una cicatriz dolorosa". El extremo sufrió un accidente cuando estaba de vacaciones hace dos años. Pisó un cristal y tuvo una herida profunda en la planta del pie.

Tenía molestias y "después de jugar la final de la Copa se le hizo una resonancia que arrojó que tenía todavía un trozo metido en la planta porque cuando le cosieron se lo dejaron dentro", ha explicado Ernesto Valverde en rueda de prensa.

Asimismo, el entrenador ha confesado que su jugador le había dado premiso para contar la historia, una historia que, sin duda, merecía ser contada.