Siguen los ataques a Topuria: O’Malley le llama 'bajito' y descarta pelear junto a él en UFC 306

Desde que Ilia Topuria se ha convertido en el campeón mundial del peso pluma de la UFC no paran de surgir nuevos "enemigos" para el luchador. Si hace apenas unos días fue el mismísimo Conor McGregor quien lanzó un brutal ataque a 'El Matador', ahora ha sido el campeón del peso gallo de la UFC —Sean O’Malley— quien ha cargado contra él.

En los últimos días, Topuria afirmó que quería pelear lo antes posible y que, en concreto, su objetivo era fijar el combate contra Max Holloway en septiembre. En ese mes, el día 14, tendrá lugar la velada UFC 306 que parece que se organizará en el espectacular Sphere de Las Vegas. Para ese evento ya está cerrado un importante combate por el cinturón de peso gallo entre O'Malley y Merab Dvalishvili. y, a raíz de las declaraciones de Topuria, el mediático 'Suga' se ha desatado en su podcast.

Sean O'Malley posando desnudo con su cinturón de campeón INSTAGRAM sugasean

'Suga' quiere la estelar

El campeón de las 135 libras sigue dando por sentado que él sería el cabeza de cartel, pero no vería con buenos ojos que Topuria y Holloway fueran los protagonistas de la pelea coestelar. "Espero que hagan una cartelera loca como lo hicieron en Miami y me pongan en el evento principal, conseguir ese pay-per-view. Estoy tratando de pensar con quién coprotagonizaría. ¿Ilia? Sí. Me enfadaría. Es demasiado bajito", dijo. Por supuesto, para Suga O’Malley sería del todo inconcebible que el de Topuria fuera el duelo más importante de la noche.

"Si fuera más alto que yo, diría que está bien, pero el hecho de que me supere en el evento principal midiendo 163 centímetros me enojaría", ha afirmado. Lo que O’Malley olvida es que en UFC, cuando se disputan dos títulos en la misma velada, encabeza el que corresponde a una categoría mayor de peso. En este caso, el peso pluma del hispano-gerogiano estaría por encima del peso gallo de 'Suga'.

Además, de los motivos personales, para el luchador estadounidense resulta complicado que la UFC organice una velada con peleadores tan importantes por los problemas que pueden surgir en el reparto de los beneficios por el pay-per-view. Sin embargo, tras el evento de UFC en St Louis a principios de este mes, Dana White —presidente de la popular compañía de MMA— aseguró que UFC 306 va a ser una velada única e irrepetible. "Será el evento más loco en la historia de los deportes de combate", dijo el directivo, por lo que para ello necesitarán un buen número de estrellas y la presencia de los dos campeones estaría totalmente justificada.