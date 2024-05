Ancelotti define a Kroos tras su anuncio: "Es un hombre con huevos"

NurPhoto via Getty Images

Un día antes del partido ante el Betis, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha repasado la actualidad del equipo, centrada básicamente en el anuncio de retirada de Toni Kroos tras la Supercopa. "Los jugadores veteranos, las leyendas, tienen que elegir su destino. Toni ha tomado esa decisión y hay que respetarla. Hay que despedirlo lo mejor que podamos. Respeto su decisión, es la de un hombre con huevos".

Ancelotti también comentó la posibilidad de encontrar en reemplazo a la altura del germano: "Reemplazar a alguien así es casi imposible, pero esta plantilla tiene recursos en los jóvenes para que tomen la responsabilidad y sigan el camino marcado estos últimos diez años. Cada año pierde piezas, pero no pierde el ambiente, la actitud y el compromiso".

Otro de los que también podría abandonar el Real Madrid es Nacho, el central que medita buscar nuevas experiencias en Estados Unidos: "Él no ha decidido todavía, estamos esperando, pero no tenemos prisa. Tras la temporada podrá elegir qué quiere hacer la próxima temporada".

Por último, y como no podía ser de otra forma, Ancelotti respondió preguntas sobre Mbappé, en este caso sobre la participación del galo en los Juegos Olímpicos: "Yo no entro en este tema. Me gusta ver los juegos, sobre todo a los atletas italianos".