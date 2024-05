Las 10 empresas de deportes de combate más valiosas del mundo en 2024, según Forbes: UFC arrasa

Históricamente, el boxeo ha sido el deporte de combate más popular en el mundo. Sin embargo, desde hace unos años las artes marciales mixtas (MMA) está recortando la ventaja y se están convirtiendo en un negocio increíblemente lucrativo, incluso más que el boxeo. Junto a la lucha libre, especialmente en Estados Unidos, estos deportes mueven enormes cantidades de dinero en un sector que cada vez es más mediático.

El éxito de las MMA tiene un nombre propio y es el de la UFC. La mayor promotora de este deporte a escala mundial, con figuras como las de Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov o Ilia Topuria en España, está aumentando la afición a esta disciplina de combate en todos los rincones del mundol. Y no sólo la afición, pues teniendo en cuenta la lista de las 10 empresas de deportes de combate más valiosas de 2024, según Forbes, también está incrementando sus beneficios de manera exponencial.

UFC es actualmente la primera en este ranking con un valor de 11.300 millones de dólares y unos ingresos de 1.290 millones. La empresa liderada por Dana White fue adquirida en 2001 por los hermanos Fertitta por tan sólo dos millones de dólares y desde entonces no ha parado de crecer. UFC Organiza cada año unos cuarenta eventos deportivos que se consumen en 900 millones de hogares de más de 170 países. A pesar de eso, ninguno de sus luchadores se encuentra en el ranking de los mejores pagados de 2023.

Ilia Topuria en el octágono de la UFC INSTRAGRAM @iliatopuria

Recientemente, uno de los terremotos empresariales del sector se produjo con la fusión de UFC y WWE, la gran empresa de lucha libre profesional norteamericana. Y es que precisamente WWE ocupa la segunda posición del ranking de empresas más valiosas del negocio con un valor de 6.800 millones de dólares. A esta le sigue su principal competidora, la AEW, la empresa más reciente de la lista —creada en 2019—, pero ya con unos ingresos de 250 millones de dólares en 2023.

En el cuarto puesto del ranking vuelve las MMA, con la promotora asiática ONE Championship, que ha ganado 140 millones en el último curso. ONE centraliza gran parte del mercado asiático de las artes marciales mixtas. Y aunque parecía descabellado hace unos años que el boxeo fuera destronado por la MMA, la primera empresa de boxeo no aparece hasta el quinto puesto con Matchroom Boxing, promotora de grandes campeones como Anthony Joshua o Katie Taylor, que facturó 134 millones.

El noble arte vuelve a aparecer en las posiciones séptima, octava y novena con Top Rank Boxing, Premier Boxing Championship y Golden Boys Promotions, que se han embolsado 100, 95 y 70 millones respectivamente. El resto de puestos de la lista son de nuevo para las MMA con PFL en el seis (110 millones) y Combate Global en el diez (18 millones).

Joshua noquea a Francis Ngannou x @Sports_Doctor2

Esta es la lista completa confeccionada por Forbes de las 10 promotoras de deportes de contacto más valiosas del año 2024: