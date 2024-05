Fernando Alonso ilusiona en el GP de Mónaco de F1: "Tengo buenas sensaciones para este fin de semana"

Tras el desastroso fin de semana en el Gran Premio de Emilia-Romaña para Fernando Alonso, en el que tuvo un accidente en los entrenamientos libres, una salida de pista en la clasificación que le impidió superar la Q1, y una carrera en la que acabó último, el primera espada de Aston Martin afronta un nuevo fin de semana con optimismo para el Gran Premio de Mónaco.

“No sé, tengo buenas sensaciones para este fin de semana”, categorizó el asturiano al hablar con la prensa en el hospitality de su equipo. "Mónaco es único, he venido con coches muy competitivos y aquí no lo fuimos, y también al revés. Es un interrogante, necesitas confianza en el coche desde los Libres 1. Eso genera la tendencia para la clasificación. Está todo tan apretado entre los equipos que puedes estar en el top-5 o fuera de la Q2 por dos décimas. Es difícil predecir”, comentó Alonso.

Las mejoras que Aston Martin introdujo en Imola pueden ayudar a la evolución de un monoplaza cada vez más complejo de afinar para los ingenieros: "Hay direcciones de ‘set-up’ que pueden mejorar los problemas, hay cosas que probamos en mi carrera en Imola. Añadimos carga aerodinámica con las evoluciones, pero todavía no podemos utilizarla de una manera eficiente porque el balance del coche no es perfecto en las curvas. Lo entendemos, tenemos varias ideas y en las próximas evoluciones intentaremos arreglar esos problemas. No vamos a ciegas, somos conscientes de la situación, pero estos coches se vuelven más críticos cuando añades carga aerodinámica y es algo que tenemos que arreglar”, compartió el piloto español.

El bicampeón de Fórmula 1 también desveló el origen de sus problemas en el que, antiguamente, se conocía como el Gran Premio de San Marino: “Perdimos en prestaciones relativas en comparación con el resto. Mejoramos nuestras prestaciones, pero los otros han dado un paso más grande y hemos perdido posiciones. Por mi parte, no estuve perfecto en esas dos carreras. No piloté lo suficientemente bien en Miami, y en Ímola buscaba respuestas".

En Mónaco, un error estratégico de Aston Martin evitó que el ovetense lograra su victoria número 33. "Eran intermedios..." se lamentan aún sus fanáticos. "El año pasado teníamos expectativas más altas que este año, el coche era muy fuerte en curva lenta en 2023. Este año hemos tenido altibajos, pero clasificamos muy bien en China hace un mes, fuimos terceros en la parrilla, y si podemos repetir ese sábado luego el domingo es un problema menor de degradación. Somos optimistas, podemos hacer un fin de semana fuerte y me siento preparado”, puntualizó Fernando Alonso.