La historia detrás del himno de la Champions: origen y letra de la sintonía más famosa del fútbol europeo

Pocas sintonías son tan reconocibles para millones de espectadores en todo el planeta: sus acordes preceden a las grandes noches del fútbol europeo y crean un ambiente místico y legendario que, desde 1992, envuelve a los partidos de la máxima competición continental. Es el himno de la Champions League, cuyo estribillo resuena en los estadios de toda Europa mientras el emblema del balón de las estrellas ondea en el centro del campo antes de cada partido, como lo hará el próximo 1 de junio en Wembley cuando el Real Madrid y el Borussia Dortmund disputen una nueva final.

El himno de la Champions recoge la esencia de la Copa de Europa, la competición original que en 1992 dio paso a la Liga de Campeones tal y como la conocemos. Desde entonces se ha convertido en todo un símbolo del fútbol europeo, y todos los equipos sueñan con que suene en su estadio. ¿Cuál fue el origen de esta melodía y cuándo se instauró antes de los partidos de Champions?

Fue compuesta como símbolo del nuevo torneo

Con la conquista de la primera Copa de Europa del FC Barcelona ante la Sampdoria en Wembley, con aquel mítico gol de Koeman de falta, acabó la temporada 91-92 de la Copa de Europa, justo antes de los Juegos Olímpicos que acogería, precisamente, la Ciudad Condal.

Esa sería la última temporada del torneo tal y como era hasta entonces: el formato de la Copa de Europa, que era disputada por los campeones de todos los países europeos en eliminatorias directas, dio paso a un nuevo torneo en el que se disputaría una fase previa y una fase de grupos, y en la que más tarde habría varios equipos de un mismo país: la Champions League.

Para dotar de identidad al nuevo torneo, la UEFA encargó al compositor británico Tony Britten que crease un himno que diese entidad a la nueva competición y la dotase de la solemnidad propia de un torneo que agrupaba a los mejores clubes de Europa.

Britten empleó los acordes de Zadok the Priest, un himno creado por Handel en 1727 para la coronación del rey Jorge II del Reino Unido, y sumandole nuevos acordes, metales y coros celestiales en francés, alemán e inglés, creó el que se convertiría en el himno más reconocible del mundo del deporte.

De aquella edición, en la que el Olympique de Marsella de los Barthez, Deschamps o Desailly sumó su primer torneo ante el Milan de Capello, Rijkaard o van Basten, la Champions heredó su símbolo más reconocible que cada martes y miércoles resuena en el Viejo Continente.

Esta es la letra del himno de la Champions League

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The Champions (La Champions)

Une grande reunión (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The Champions (La Champions)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die Besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The Champions (La Champions)