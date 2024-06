Lamine Yamal, la gran esperanza española de futuro... y también de presente

Lamine Yamal está llamado a ser una de las grandes figuras de la selección española en la próxima Eurocopa de Alemania. El joven jugador del FC Barcelona debutará en su primer gran torneo continental con el combinado nacional tras la exhibición que realizó en el último encuentro amistoso ante Brasil (3-3) donde dejó claro que, por muy grande que sea el rival, tiene la personalidad suficiente para echarse el equipo a la espalda y liderar una plantilla cargada de estrellas.

El atacante del Barça, desde que debutó en primera división durante el pasado 23 de abril del 2023 ante el Betis, ha impresionado al mundo del fútbol con su juego, desparpajo, habilidad para sortear rivales y su efectividad de cara portería. Esto ha hecho que destroce varios récords a su favor a la temprana edad de 16 años: jugador más joven en anotar en Liga, Supercopa de España y, sobre todo, con el combinado nacional (con 16 años y 57 días, ante Georgia en la clasificación para la Euro 2024).

Temporada de consagración

A pesar de que la temporada 2023-2024 en Can Barça será recordada por la falta de títulos y por las diferentes polémicas que han rodeado al equipo blaugrana, ha sido el año de consagración de Lamine Yamal. El '27' catalán ha disputado un total 2.893 minutos repartidos en 50 encuentros oficiales: 37 en Liga, 10 en Champions, uno en Copa y dos en Supercopa de España, donde, precisamente, anotó en las semifinales ante Osasuna (2-0) para convertirse en el futbolista más joven en marcar en una competición de este calibre.

Duda para los Juegos Olímpicos

Lamine Yamal, por edad (solamente pueden jugar los Juegos Olímpicos jugadores menores de 23 años, excepto tres excepciones), sería uno de los fijos para disputar la próxima cita olímpica en París. Sin embargo, el propio futbolista dejó en el aire su participación debido a su presencia en la Eurocopa de Alemania.

"No sería algo lógico ir a los dos porque desde que empecé la temporada hemos tratado de no cargar demasiado. Por eso no tendría sentido ir a las dos competiciones. Si al final tengo que ir, es un sueño porque estás jugando con España. Dependerá también de cómo transcurra la Eurocopa, que creo que es lo más importante", señaló el blaugrana, que intenta evitar por todos los medios otro posible 'caso Pedri'.

No obstante, un aspecto importante es que Luis de la Fuente -y el fútbol español- tiene entre sus manos una verdadera joya de presente y futuro que reclutó ante la gran 'amenaza' de Marruecos en llevarse a otra de las grandes promesas (como sucedió con Brahim Díaz) del combinado español.