El reto del hermano de Topuria a sus seguidores con una carrera por Alicante: "Los cinco primeros serán los elegidos"

Ilia Topuria ha sembrado la expectación esta semana con el anuncio de un reto con el que cambiar la vida de sus seguidores en 21 días, una 'misión' de la que aún no se conocen demasiados detalles, pero que no tardó en contar con cientos de voluntarios en redes. Visto el éxito de la convocatoria, su hermano Aleksandre ha decidido imitar la iniciativa de su hermano con una propuesta muy atractiva para los amantes de la preparación física.

"El que fuma, no fumará. El que bebe, no beberá...", anunció Ilia en su perfil de Twitter en una publicación sobre la que aún no ha dado muchos detalles. "El reto no solo incluirá deporte, sino alimentación, lectura y muchas otras cosas más. Así que antes de poner. Yo, yo, yo, pensadlo muy bien. Si de verdad estáis ready", advirtió a su vez el menor de los Topuria.

El aviso no amedrentó a los cientos de seguidores que respondieron para apuntarse al reto, muchos que seguro han aplicado ya también al reto lanzado por su hermano mayor, Aleksandre, este miércoles en redes.

"Hola a todos. Este jueves toca carrera por la playa de Alicante, carrera que me gustaría compartir con todos ustedes. Para ello, las cinco primeras personas que me respondan a esta historia con la palabra 'carrera' serán los elegidos. Si eres uno de los cinco elegidos, recibirás la información por mensaje directo", anunció a través de una imagen compartida en Instagram.

Aleksandre Topuria lanza un reto en redes sociales. Instagram @aleksandre_topuria

Solo los elegidos podrás disfrutar de una experiencia única sobre la que probablemente haya más información en breve.