Hezonja, sobre su renovación con el Real Madrid: "Florentino Pérez me amenaza cada vez que me ve con que tengo que quedarme"

El madridismo sigue en vilo por la continuidad de Mario Hezonja, que acaba contrato con el Real Madrid a final de temporada y aún no ha renovado. Respecto a la posible ampliación de su vinculación con la entidad blanca se ha pronunciado el jugador, que ha desvelado que "Florentino Pérez me amenaza cada vez que me ve con que tengo que quedarme".

"No tengo ni idea", ha asegurado el croata este martes sobre su futuro en la rueda de prensa previa a la Final Four de la Euroliga. "Florentino Pérez me amenaza cada vez que me ve en el comedor con que tengo que quedarme aquí", ha añadido entre risas Hezonja, que ha deseado continuar defendiendo la elástica blanca.

En este sentido, 'SuperMario' ha explicado que "he estado hablando con Juan Carlos Sánchez [responsable de la sección] también, con Alberto Herreros [jefe departamento técnico de la sección], con todos, y tenemos todos el mismo pensamiento y ojalá lo hagamos", aunque ha querido recordar que "ahora no es el momento de molestar al equipo con cosas que son individuales".

¿Mi futuro? ''No tengo ni p... idea. Estaba hablando con Florentino, me amenaza cada vez en el comedor con que me tengo que quedar aquí...''.

"Me gustaría decirte algo, pero es poco profesional hablar de estas cosas individuales", ha insistido el alero del Real Madrid, pues "llegamos a un momento importante para nosotros en esta temporada y estoy seguro de que llegará el momento perfecto para decir cosas por las que estamos luchando en los dos lados".

Hezonja ha asegurado que "hacemos lo máximo para que este equipo tenga continuidad, éxitos y trofeos", y ha deseado que "ojalá llegue el momento después de las competiciones que tenemos por delante". Además, el jugador ha apuntado que "también es muy importante para nosotros ganar la liga, que el año pasado casi la regalamos", por lo que "hay que competir y luego ojalá lleguen las buenas noticias".

'SuperMario' también ha considerado que, si el Real Madrid hace un esfuerzo, puede ser el mejor equipo de la historia del torneo: "Hace un par de meses, creo que era enero, dije que este equipo tiene potencial de ser el mejor equipo de la historia de la Euroliga. Va a depender mucho de la gente de arriba".

"Este equipo puede estar empezando vivir sus mejores momentos de la historia, y eso es muy importante. Este equipo puede hacer cosas que no hemos visto hasta el momento, pero hay que ir partido a partido y día a día. Mucho de lo que pase con este equipo se va a decidir en verano", ha añadido al respecto.

El croata, de igual forma, ha agradecido "al staff y a mis compañeros, especialmente a la vieja guardia", porque "me han calmado mucho en tema de liderazgo y madurez". Aún así, el alero ha dejado claro que aún "estoy muy lejos de mi mejor nivel de baloncesto", que "llegará en el futuro", pero sí considera que "en liderazgo, en madurez, en estar haciendo cosas bien y aportando al equipo, creo que sí es mi mejor momento", y eso "solo podía llegar en el Real Madrid".