Acusan a un ciclista de dopaje mecánico, sale huyendo y termina atropellando al director de la carrera

En las Routes del I Oise, en Francia, en una carrera amateur ocurrió un episodio surrealista este fin de semana que tuvo como protagonista a Giovambattista lera.

Cuando se iba a celebrar la cuarta etapa de la carrera, se empezó a especular sobre la posibilidad de que estaba teniendo lugar un dopaje mecánico, tal y como informa el Courreir Picard.

Fue en ese momento en el que varios jueces fueron a comprobar si Giovambattista estaba cometiendo o no alguna irregularidad, no obstante este no se dejó y se dio a la fuga. Se montó sobre su bicicleta y comenzó a pedalear para que no le realizaran el control.

Al verle, el director de la carrera, Federic Lenormand se puso delante de él con el objetivo de frenarle. Sin embargo, poco le importó al ciclista que le atropelló.

"No quería que se fuera. Por lo tanto, me puse delante. El coche avanzó hacia mí y me fastidió la rodilla y el tobillo. Como no le dejé pasar, terminé con el capó de la furgoneta después de que el conductor acelerase. Me llevé un gran susto", afirmó Lenormand ante los medios locales.

Después de lo sucedido, el equipo del ciclista, AC Bellaingeoise fue sancionado por la dirección de la prueba. "Nosotros también somos víctimas. Pedimos disculpas", dijo Daphnée Bos la directora del club.