El polémico gol anulado al Real Oviedo contra el Espanyol indigna a Santi Cazorla: "Este año nos están pasando factura en contra nuestra"

El Espanyol-Oviedo de este lunes estuvo marcado más por la polémica arbitral que por el buen juego. Especialmente con motivo de un gol anulado a los asturianos justo antes de que el encuentro se fuera al descanso.

En el minuto 38 Santi Cazorla sacó una falta que Dani Calvo marcó de cabeza, lo que habría supuesto el 1-2 del partido para los de Carrión. No obstante, al colegiado del encuentro, Lax Franco, le llamaron del VAR y fue cuando cambió todo.

Al ver la acción, el árbitro interpretó que Alemao tenía un pie en fuera de juego en el momento en el que remata Dani Calvo. Este no toca el balón, pero impide que Oliván pueda despejarlo en el momento en el que se dirige a la portería.

Esto no sentó nada bien al banquillo de los asturianos, quienes no dudaron en quejarse de ello. "El fuera de juego lo pita posicional, pero Alemao no interviene en el gol. Era el 1-2. Pero es algo que no podemos controlar", aseguró Santi Carla al final del encuentro en LaLiga TV y continuó diciendo: "Una pena. Hemos hecho méritos para sumar. Hay cosas que no podemos controlar. Este año nos están pasando factura en contra nuestra. No podemos pelear contra eso. El equipo ha hecho un gran trabajo".

Asimismo, el entrenador del Oviedo, Luis Carrión, también comentó qué le había parecido esta decisión: "Lo que no podemos dominar... Viene pasando todo el año. La mala suerte, que según sea un árbitro u otro pita una decisión u otra. No lo valoramos porque no me compete a mí. Es una pena no haber ganado porque hemos hecho muchas cosas para conseguirlo".

"He visto la jugada en el banquilllo. Al final el jugador del Oviedo está en la trayectoria del balón. Lo he visto en pequeño en el banquillo, estás en la trayectoria y vas a por el balón... Son interpretables y cada uno lo va a ver a su favor. Igual que hoy nos ha beneficiado, otras veces nos ha perjudicado", afirmó el entrenador del Espanyol, Manolo González.