El hijo de LeBron James estalla por las críticas antes del Draft: "Me llegan porque mi padre es uno de los grandes"

LeBron James Jr, 'Bronny', es uno de los nombres más mediáticos en el Draft de la NBA de este año. El joven sigue con la intención de entrar en la máxima competición de baloncesto, pero ya se ha llevado muchas críticas e incluso se ha cuestionado su valía para hacerlo.

Sobre ellas ha hablado en SiriusXM NBA Radio: "Es lo más duro. Me llegan muchas críticas porque mi padre es uno de los grandes. Pero tengo que lidiar con ello, ya sabes. Pienso en todo lo que he pasado y sigo dando lo máximo para aprovechar las oportunidades que me dan".

El base ha asegurado que es lo que le "hace feliz", aunque ha admitido que "significaría mucho, pero no es mi objetivo principal". Además, ha explicado lo que le dice su padre de cara a esta nueva etapa de su vida. "Su mejor consejo es que sea yo en este camino largo", ha afirmado.

Durante las últimas semanas se han filtrado análisis de diferentes scouts que aseguran que "si no le seleccionan los Lakers nadie lo hará", "no es un deportista de élite" y "no es una promesa para la NBA".

Sin embargo, Jonathan Wasserman, referencia de Bleacher Report en materia de Draft, cree que es uno de los seis jóvenes que más suben su cotización tras el Combine.