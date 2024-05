Guardiola presume de su Manchester City y lo compara con los Bulls de Michael Jordan en la NBA: "Ellos ganaron seis y nosotros también"

El Manchester City de Pep Guardiola sigue cosechando éxitos. El conjunto 'citizen' ha vuelto a ganar la Premier League y en sus ocho años al frente del equipo, el catalán ya ha conseguido levantar seis veces el trofeo logrando así una dinastía dorada difícil de igualar.

Tras alzarse como campeón de la máxima competición británica, el técnico presumió de equipo y lo comparó con los Bulls de Michael Jordan en la NBA: "¿Qué puedo decir? No era lo que esperaba cuando llegué aquí. Incluso si ahora me dicen 'Pep ve al Manchester City y en siete años vas a ganar seis Premier League... ¿QUÉ? Eso no va a pasar... ¡Seis, sabes, seis! Somos como los Chicago Bulls. Ellos ganaron seis, nosotros también".

"Somos como los Chicago Bulls" 🔊



Pep Guardiola, un récord histórico y una comparación después de ganar su sexta Premier League con el Manchester City #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/7oYoZ5XZ3Y — DAZN España (@DAZN_ES) May 19, 2024

Por poco ha estado el City de Pep de no ganar esta Premier League, lo que él mismo considera un aviso. "El Arsenal nos ha empujado a estar a otro nivel [...] Captamos el mensaje, sabemos que nos dará guerra durante varios años. Tiene un entrenador joven y con un gran talento, nos han avisado de que tenemos que ser prudentes los próximos años", afirmó.

Además, Guardiola dio las claves del éxito para volver a dominar la Premier League. "No sé el secreto. Trabajo mucho. Los respeto mucho. Ser humilde, una ética de trabajo increíble. Un partido, un partido, un partido: no puedes pensar en noviembre que lo vas a ganar", reflexionó.

Y resaltó la forma en la que su equipo se ha adaptado a jugar con un 9 como Erling Haaland. "El director deportivo me da estos jugadores y yo pienso, ok ¿cuál es la mejor posición para ellos? No podemos jugar con un falso nueve con Haaland, adaptamos sus habilidades al resto de jugadores. No es que yo tenga una idea y todos los jugadores tengan que hacerlo. Nos adaptamos a los jugadores".

Acabó elogiando a Phil Foden, autor de un doblete en la última jornada: "Estuvimos muchos meses sin Haaland y Julián Álvarez hizo un trabajo increíble y Phil Foden tiene ese talento. En el gran escenario, en el gran momento lo hizo. Jugadores increíbles, pero con Phil tenemos algo extra".

Sin embargo, también dejó claro que su etapa en el City está cerca de terminarse. "La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Hemos hablado con el club, tengo la sensación de que ahora quiero quedarme. Me quedaré la próxima temporada y durante la temporada hablaremos", explicó.