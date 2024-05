El tenso cara a cara de Álex Fernández con un fan del Cádiz que le llamó "pesetero": "No se me caen los anillos por jugar en Segunda"

La penúltima jornada de LaLiga, disputada este pasado fin de semana, deja confirmado el descenso del Cádiz a Segunda División. Los jugadores no pudieron evitar las lágrimas en el terreno de juego del Nuevo Mirandilla y después se vivieron momentos de tensión con varios aficionados a la salida del estadio.

Un seguidor amarillo recriminó a Álex Fernández, centrocampista del Cádiz, ser "muy pesetero" y el futbolista no se quedó callado ante los insultos y menosprecios del aficionado.

"Te pido un respeto, que yo juego en Segunda también. He jugado en Segunda, a mí no se me caen los anillos. Estamos todos jodidos, todos muy jodidos. Y yo siento al Cádiz, eh", afirmó el futbolista.

Encontronazo de Álex Fernández con un aficionado del Cádiz en el Nuevo Mirandilla.



El jugador de 31 años no pudo más con las recriminaciones de esos seguidores. Sin embargo, también había otros que le mostraron su apoyo como venía haciendo la afición del Cádiz desde buena parte de la temporada en los peores momentos del equipo.

Ahora el Cádiz tiene por delante un nuevo reto para intentar hacer una buena liga en Segunda División y regresar a la máxima competición para seguir dando alegrías a los aficionados en el Nuevo Mirandilla.