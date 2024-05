Tyson Fury no acepta la derrota con Usyk: "La decisión estaba tomada porque su país está en guerra"

El combate entre Usyk y Fury se fue a los doce asaltos y, al final, la decisión quedó en manos de los jueces. Los primeros cuatro asaltos estuvieron tremendamente igualados, como se puede ver en las cartulinas de los jueces, que fueron repartiendo asaltos de manera desigual. Donde uno veía ganador a Fury, el otro lo hacía con Usyk.

Menos dudas hubo con los asaltos quinto, sexto y séptimo, que cayeron de manera unánime para el británico. Sus problemas llegaron a partir del octavo, y, sobre todo, en el noveno, donde los jueves dieron un 10-8 para Usyk. Las cosas se volvieron a igualar en los asaltos siguientes y la cosa acabó con decisión dividida.

Oleksandr Usyk SD Tyson Fury official judges' scorecards… pic.twitter.com/IACOHyuhr2 — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 18, 2024

Pues bien, para Fury el resultado no debió ser así, debiendo haber ganado él la pelea. Si no fue así fue porque, según Fury, Ucrania está en guerra. "Creo que gané esa pelea. Creo que él ganó algunos asaltos, pero yo gané la mayoría. Y creo que fue… qué le vamos a hacer, una decisión que ya estaba tomada antes de la pelea. Ambos dimos una buena pelea, lo mejor que pudimos hacer. Pero bueno, sabes que su país (Ucrania) está en guerra, por lo que la gente se está poniendo del lado del país en guerra. Pero no se equivoquen, en mi opinión gané esa pelea. Volveré. Tengo una cláusula de revancha", han sido las palabras de “el rey gitano”.

Tyson Fury delivers his first thoughts 🎤👀 pic.twitter.com/c0TByKB7ix — Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024

Sí que es verdad que fue una pelea igualada, pero tambien es cierto que Usyk brilló algo más. De hecho, para el ucraniano el árbitro salvó a Fury en el noveno asalto al parar la pelea cuando Fury estaba a punto de caer. Y puede que sea verdad. En cualquier caso, con una claúsula de revancha y con una decisión dividida lo más probable es que los volvamos a ver en un cuadrilátero dentro de no mucho.