El enfado de Bordalás con el árbitro Figueroa Vázquez: "Ha dicho 'estoy hasta los huevos de aguantar a este equipo"

El Getafe no pudo sacar nada positivo de Mendizorroza pues no solo cayó ante el Alavés (1-0), sino que además terminó el partido con polémica con el árbitro del encuentro, Jorge Figueroa Vázquez, tal y como reveló en zona mixta el técnico azulón, José Bordalás.

"El árbitro ha dado un portazo al finalizar el partido y ha dicho: 'Estoy hasta los huevos de aguantar a este equipo", aseguró el entrenador muy enfadado. "Imaginad si eso lo hubiera dicho cualquier jugador o cualquier técnico.... Habría sido sancionado, ahora no hay sanción para los colegiados", añadió.

Esa ausencia de penalizaciones contra los árbitros, "es lo que no podemos entender", aseguró Bordalás, que insistió en la frase del colegiado contra el Getafe y subrayó que "siempre nos ocurre con este árbitro, no nos ocurre con ningún otro".

🗣️ "El árbitro ha dado un portazo y ha dicho que está hasta los huevos de aguantar a este equipo" — DAZN España (@DAZN_ES) May 18, 2024

Los insultos racistas contra Greenwood

El técnico del conjunto madrileño también condenó los insultos racistas contra Mason Greenwood, que obligaron a detener el partido durante varios minutos, y la actuación de Figueroa Vázquez: "Ha habido un detalle muy importante que han cantado 'Greenwood muérete' y el protocolo dice, porque lo he leído, que cuando ocurra una segunda vez hay que parar el partido y jugadores a vestuarios. No se ha hecho".

"Entonces, creo que los árbitros tenían que haberlo hecho. Si son los primeros que no cumplen con el protocolo no vamos a acabar nunca con los insultos y con el racismo que tanto enoja a todos", expresó el entrenador, que de igual forma se quejó de la dura entrada de Benavídez sobre Luis Milla, que tuvo que ser sustituido, y que, a su juicio, debió ser sancionada con tarjeta roja.

"Lo habéis visto todos. Seguro que si hubiese sido a la inversa, al contrario, nos habría expulsado. No entiendo al VAR, que está para ese tipo de jugadas. Me comentaba Milla que el árbitro le había dicho que le había rozado. Bueno, pues... ¿Qué esperamos, que le parta la tibia o el peroné? Entonces sí, le sacamos la roja. El reglamento está claro, intentar o dar una patada. Es una agresión clara, el VAR está para eso, para ayudar en este tipo de jugadas y hoy no ha ayudado", concluyó.