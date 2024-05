Giro radical en el futuro de Jesús Navas: de despedirse del Sevilla a una renovación vitalicia

El futuro de Jesús Navas ha dado un giro radical este sábado: ha pasado de despedirse del Sevilla a firmar la renovación vitalicia con el club de sus amores... y anunciar que solo jugará con la camiseta hispalense hasta diciembre de 2024, cuando colgará las botas para trabajar en el club "en el puesto que desee".

Así lo ha anunciado la entidad sevillista a través de un comunicado, en el que explica que "el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y Jesús Navas han acordado este mismo sábado por la mañana la renovación de la leyenda sevillista hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que el canterano dejará los terrenos de juego para pasar a trabajar en la entidad en el puesto que desee con carácter vitalicio".

"Ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la propuesta realizada por el presidente de mi Sevilla FC. Sí, me quiero retirar en Nervión. Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a la entidad que me tiene enamorado", ha celebrado el jugador con más partidos y más títulos en la historia del club en una carta difundida en sus redes sociales.

Navas, además, ha explicado que continuará "jugando hasta diciembre en una transición para ayudar al equipo", para después "colgar las botas con la camiseta con la que siempre soñé hacerlo, vestido de sevillista". El internacional español también ha anunciado que "estos próximos meses, mis últimos como futbolista profesional, no los cobraré", así como que "el sueldo que se acuerde con el presidente será donado a una Fundación".

Por último, el lateral ha lanzado un mensaje de unión a la afición hispalense: "Vivimos unos momentos difíciles como sevillistas y, por eso, es el momento de estar unidos y de ser capaces de continuar caminando para lograr lo que deseamos todos, un Sevilla grande, fuerte y dichoso, que nos haga felices a todos los sevillistas".