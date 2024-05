Lío en el Sevilla: Jesús Navas carga contra el club en su adiós y Del Nido Carrasco le ofrece un "contrato vitalicio"

Una dura noticia golpeó al sevillismo este jueves: Jesús Navas decía adiós al club de sus amores tras 17 años defendiendo sus colores. Su despedida, lejos de ser idílica, se torció este viernes con una dura carta del jugador dirigida a su afición en la que cargaba contra la entidad por no haber recibido "ninguna llamada de quienes debían proponer mi continuidad", lo que ha llevado a la entidad hispalense a salir al paso para defenderse y ofrecerle un "contrato vitalicio".

Después de dejar claro que la decisión de marcharse del Sevilla no llevaba tomada tiempo, el jugador aseguró que "no ha habido ninguna llamada, ninguna, de quienes debían proponer mi continuidad", y reconoció que "todavía es más doloroso afrontar que después de comunicarlo no hubo un 'espera vamos a verlo".

"Siempre me ha llegado que podía estar aquí hasta que quisiera, pero nadie me ha despejado las dudas de que al terminar la temporada se produjera esa llamada que confirmara mi continuidad", añade el futbolista con más partidos y más títulos en la historia del club.

Navas, además, Navas se refirió a los rumores sobre que su adiós había estado propiciado por "una oferta mejor" de otro equipo, "pero si hubiera sido por eso, no hubiera estado en el equipo de mi alma prácticamente toda mi carrera", zanjó.

"Tampoco tengo equipo porque me quiero centrar en cuerpo y alma en mi país, a quien espero ayudar en el futuro, tal y como he hecho con honor con mi Sevilla", concluyó el lateral, que jugará su último partido en el Sánchez-Pizjuán la próxima semana ante el FC Barcelona.

Del Nido Carrasco responde con un "contrato vitalicio"

La respuesta del Sevilla ha llegado esta misma mañana en una rueda de prensa ofrecida por el presidente, José María Del Nido Carrasco, que ha ofrecido al futbolista "un contrato vitalicio" y ha deseado que el lateral cambie de opinión y decida quedarse.

El dirigente ha explicado que recibió la noticia de que Navas dejaba el club después del partido contra el Cádiz, y asegura que el jugador "le dice a la plantilla que ha tomado la decisión hace tres o cuatro meses" porque "sufre por cómo está el equipo", así como que "es una decisión irreversible".

"Ofrezco a Navas un contrato vitalicio para que esté en el Sevilla el tiempo que quiera y cuando cuelgue las botas siga trabajando en el club hasta el último día de su vida", ha anunciado Del Nido Carrasco, que ha añadido que si Navas "mantiene su decisión de salir lo respetaré y esperaré que el club esté a la altura en su salida", retirando que "espero y deseo que siga en el Sevilla".