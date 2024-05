El Real Madrid espera rival en semifinales tras sufrir para tumbar a un peleón Gran Canaria

El Real Madrid ya espera rival en las semifinales de la Liga ACB tras tumbar al Gran Canaria (71-73) en un duelo en territorio canario que se le hizo cuesta arriba a los blancos: los de Chus Mateo sufrieron ante el combativo quinteto amarillo, pero aguantaron el pulso para llevarse la victoria en el segundo y definitivo partido.

El conjunto merengue se mantuvo firme ante la rebelión de un 'Granca' que remó para tratar de devolver la serie al WiZink Center y alargar su temporada, pero AJ Slaughter hizo la canasta ganadora sobre la bocina para evitar el sueño canario. En el tercer cuarto, el equipo amarillo subió la intensidad en defensa y encontró el acierto para plantar cara a su potente rival, maniatado en un final que pudo ser canario.

Ni equipo ni afición de Las Palmas pareció tener mucha fe en conseguirlo. No ayudó a los locales que no entraran los triples, la mecha del juego canario, y sin duda que el Madrid no fuese un rival accesible de nuevo, pues el cuadro blanco fue un martillo pilón y se fue al descanso con la máxima hasta entonces (33-43). Pero en el vestuario encontró fe el 'Granca' y murió con la cabeza alta.

Entre Facundo Campazzo y Edy Tavares, los mejores del partido en el Madrid, hicieron que el primer cuarto fuese visitante (18-25), aunque el Gran Canaria se mantuvo de pie con John Shurna. Sus entradas a canasta las siguió Etahn Happ, pero nadie más se atrevió a asaltar la pintura rival, a pesar de que el Madrid entró pronto en bonus de faltas en el segundo cuarto. Los locales igualaron al menos el marcador (31-33), pero los de Mateo escaparon como si nada.

No entraron los triples canarios y los de la capital, con el argentino y el caboverdiano de nuevo en pista, movieron el balón a placer para lograr ese buen colchón camino de vestuarios. Sin duda, los de Jaka Lakovic necesitaban mucho más y en la reanudación mordieron para tratar de evitar la despedida a la temporada.

Andrew Albicy volvió enchufando de tres y, sobre todo, el equipo local sacó la defensa que exigía el duelo. Tavares hizo daño en ambos aros, pero Mateo le dio bastante descanso. Mientras, Miquel Salvó puso ese alto listón atrás en los de Las Palmas y la irrupción de Brussino apretó el marcador (58-58). Ese acierto de tres abandonó a los amarillos en el último cuarto, pero el 'Granca' puso garra y corazón para sobrevivir en el intercambio de golpes.

Al Madrid le costó un mundo anotar, pese a los chispazos de Mario Hezonja, y la pizarra puso en manos de AJ Slaughter el triple para ganar el partido. Se terminó con dolor la temporada canaria mientras la blanca sigue viento en popa, esperando a Barça o Lenovo Tenerife en semifinales, y con la mente ya en el Olympiacos, ante el que iniciará la defensa de Euroliga el viernes en Berlín.