Fabián Ruiz, un jugador clave para De la Fuente en el centro del campo de la selección española

El nombramiento de Luis de la Fuente como técnico principal de la selección española de fútbol fue una noticia que gustó -y mucho- a Fabián Ruiz, actual jugador del París Saint-Germain. El centrocampista andaluz sabía, a partir de ese momento, que sus opciones de volver a enfundarse la camiseta de la Roja volverían a ser muy altas tras ser descartado por Luis Enrique del pasado Mundial.

La eliminación en la Eurocopa en 2021 fue un antes y un después en el futuro de Fabián en el combinado nacional. A priori, todo comenzó en los octavos de final de dicha competición tras su ingreso al terreno de juego por Koke cuando faltaban apenas 12 minutos de juego y España ganaba 3-1. En un abrir y cerrar de ojos, Croacia empató el encuentro y el partido se fue a la prórroga, tiempo extra donde el combinado español pudo solventar la papeleta con goles de Morata y Oyarzabal.

A partir de ese momento, desapareció por completo del once y de las convocatorias de Luis Enrique, otro caso parecido al que le ocurrió a Mikel Merino. Es más, en la Euro del 2021, tras clasificarse de forma agónica, no fue convocado para enfrentarse a Suiza en cuartos de final y no jugó ningún minuto en la eliminación de España ante Italia en las semifinales del torneo. Esta situación vaticinó lo que sucedería en los meses venideros: junto a Thiago (por lesión), se convertiría en el único futbolista de esa plantilla en no volver a disputar un solo minuto con la selección nacional, quedándose fuera de la lista para el Mundial de Qatar y la UEFA Nations League.

Una temporada de menos a más

Meses más tarde, y tras la salida de Luis Enrique como técnico de la selección española de fútbol, Fabián Ruiz se reencontraría con su 'viejo amigo' en el París Saint-Germain. En el inicio de temporada, el futbolista andaluz seguía sin contar con la confianza de Lucho. Sin embargo, y con el paso del tiempo, el '8' del PSG se ganaría un puesto en el once titular y acabaría el curso siendo imprescindible en el esquema del entrenador asturiano, consiguiendo además el título de la Ligue 1 y quedándose a tan solo un paso de jugar su segunda final de Champions de la historia.

Su vuelta a la selección

683 días después de su último partido ante Croacia, Fabián Ruiz volvió a entrar en una convocatoria de la selección española y a disputar un encuentro oficial con la camiseta de su país a los mandos de Luis de la Fuente, su máximo valedor: tan solo jugó nueve minutos ante Noruega para demostrar su gran calidad con una espectacular asistencia a Joselu que supuso el gol de la tranquilidad frente al país nórdico (finalizó 3-0).

A partir de ahí, el de los Palacios ha vuelto más fuerte que nunca a las distintas convocatorias de la selección y se ha convertido en uno de los jugadores fijos de Luis de la Fuente, que anhela recuperar la mejor versión de Fabián en la próxima Eurocopa de Alemania.