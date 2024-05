Ferrari estrena sus mejoras aerodinámicas en Imola siguiendo la filosofía de desarrollo de Red Bull

A pesar de la victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia esta misma temporada y la posición de Charles Leclerc como tercer clasificado en el mundial de pilotos, la tendencia de las últimas carreras, con una victoria y un segundo puesto de Lando Norris, indican que McLaren puede establecerse como el segundo equipo de la parrilla.

Para evitarlo, Ferrari ha traído, como es habitual, un gran paquete de mejoras para la primera prueba europea del año, que en este caso se disputa en el mítico trazado de Imola. Carlos Sainz ha querido mostrarse cauto al hablar de las nuevas implementaciones del SF-24: "El paquete que traemos aquí no cambia nuestra vida, aunque esperamos tener más carga aerodinámica, que es algo que ciertamente agrada a todos los pilotos".

La dificultad para adelantar en este Gran Premio de Emilia-Romaña, a lo que se le añade la enorme capacidad técnica requerida para navegar curvas como Tamburello o Acqua Minerale, arroja que escuderías como McLaren o Red Bull podrían partir con ventaja, aunque al seguir Ferrari un modelo similar al de la escudería de la bebida energética en sus actualizaciones, 'Il Cavallino Rampante' puede soñar con todo en su gran premio de casa.

"No puedo dar una opinión sobre las nuevas características porque no hemos podido hacer comparaciones. No tengo comparaciones para poder evaluarlo. Lo probé un día de rodaje y el coche cambia mucho. Al final, era importante para los patrocinadores tener imágenes del coche nuevo. Para sentir realmente las diferencias entre la máquina básica y las nuevas, primero hay que probar la antigua y luego la avanzada. Hice ese trabajo en la única oportunidad que tenemos que es el simulador, pero a veces el simulador no te dice todo", ha comentado Sainz.

El español concluyó repasando el Gran Premio de Miami y sus expectativas para Imola: "Será una carrera muy reñida. Lando ganó por suerte, pero fue el más rápido en la pista. Yo también intenté llegar lejos. Empujé fuerte, pero Lando siempre fue dos o tres décimas más rápido que yo. Pensé que iba rápido... incluso iba más rápido que Max en ese momento, pero él iba más rápido. Imola es una pista de McLaren y también lo hemos visto en los últimos años, en 2022, en 2021... Son curvas rápidas y ahí es donde McLaren se emociona y Red Bull también será fuerte. Pero hemos mejorado mucho en este tipo de curvas y tengo confianza".