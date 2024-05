Ana Peleteiro confiesa los beneficios de la maternidad: "Me ha dado mucha calma, aprecio más las pequeñas cosas"

Ana Peleteiro ha hablado de algunos de los beneficios que ha supuesto para ella la maternidad y la estabilidad que le ha otorgado esto en su vida en una rueda de prensa en el Canarias Athetics Invitational que se ha celebrado este miércoles.

La atleta gallega, que ha ganado en el triple salto de Tenerife con una marca de 13,82 metros y que continúa su preparación para el Europeo de Roma, así como los Juegos Olímpicos, ha declarado en rueda de prensa que se siente "muy plena": "La maternidad me ha dado mucha calma, aprecio más las pequeñas cosas, estoy agradecida conmigo misma y soy consciente de la suerte que tengo de trabajar en algo que me apasiona tanto".

Asimismo, Peleteiro ha asegurado que su pasión por el atletismo es "más fuerte que nunca" y ha afirmado que irá a por todas en los Juegos de París: "Estaba entrenando para ser plata olímpica y ahora entreno para ser campeona".

"Llego a Tenerife con muchas ganas, cuando se me planteó la oportunidad de venir no tuve ninguna duda, me gusta mucho competir en España y el público español", ha declarado la saltadora española tras conseguir la victoria en la competición que se celebra en la isla de Tenerife.

Asimismo, la gallega ha confesado haber tenido grandes sensaciones en esta competición desde el principio, algo que ha podido demostrar este miércoles al saltar y proclamarse campeona de la prueba.