Jake Paul, seguro de ganar a Mike Tyson: "Me está subestimando, yo golpeo más fuerte"

Nunca lo hubiéramos pensado, pero el próximo 20 de julio se enfrentarán un antiguo actor de Disney y uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Efectivamente, en poco más de un mes Jake Paul y Mike Tyson se medirán en un cuadrilátero y, lejos de lo que pudiera parecer, quien empezara su carrera en la casa de Mickey Mouse está bastante seguro de sus capacidades.

En la última rueda de prensa concedida por los púgiles, de hecho, Jake Paul ha asegurado que él pega más fuerte que Tyson. El exactor y ahora Youtuber se considera un peso pesado natural capaz de cualquier cosa. "Soy un peso pesado nato. Nací para esto, para ascender a esta categoría de peso. Voy a mostrarle a Mike quién tiene más poder porque me está subestimando. Creo que todos los demás me están subestimando y creo que golpeo más fuerte", ha afirmado Jake Paul.

Miedo

El youtuber, por tanto, cree en sus posibilidades, aunque no se confía. Sabe que lo puede pasar mal ante un boxeador como Tyson. "Sé que va a ser difícil. Sé que tendré que luchar contra la adversidad. Sé que incluso podría ir a la lona. Tengo miedo, no me malinterpretéis, pero se trata de superarlo. Se trata de ir hacia adelante, aunque tenga miedo. Eso es la verdadera valentía”, ha añadido el ahora boxeador.

Dentro de poco sabremos hasta dónde llega esta aventura de Jake Paul y Mike Tyson pero, en cualquier caso, será interesante ver qué se impone, si la juventud o la veteranía. El resultado no está claro y esto es lo que hace de este evento algo interesante. Sea como sea, esperemos que prime la seguridad de los púgiles y, en caso de haber demasiada diferencia, el árbitro sepa cuando parar.