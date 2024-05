Mariano Martínez Bastida ha pasado de ser herrador a convertirse en uno de los mejores jinetes a nivel nacional e internacional con los que cuenta España. El murciano ha iniciado la temporada con una gran participación en la Copa del Mundo de Basilea (Suiza) y ahora se encuentra en plena preparación para conseguir el billete a los Juegos Olímpicos de 2024.

El jinete, que es una de las mejores opciones con las que cuenta España para los Juegos, está atravesando un gran momento en su carrera deportiva. No obstante, llegar hasta aquí, tal y como cuenta a 20Minutos, no ha sido un camino de rosas. Nos lo explica en el Club de Campo Villa de Madrid, nada más comenzar uno de sus entrenamientos para la preparación del Longines Global Champions Tour Madrid, la primera sede europea de la temporada del circuito y, concurso de cinco estrellas, que contará con los mejores jinetes del mundo.

"He conseguido llegar hasta aquí con trabajo y dedicación. Cuando era pequeño me gustaba montar a caballo y tenía la oportunidad de que me dejaban alguno. No obstante, hay que tener los pies en el suelo. Empecé a herrar porque era un oficio que me lo podía permitir, podía permitirme ganarme bien la vida. Y así comencé a montar más, a dar clase y así paso a paso", cuenta Mariano con una amplia sonrisa que le caracteriza sobre cómo empezó en este deporte, al cual es complicado acceder.

Martínez Bastida procede de una familia humilde, siendo él herrador y su padre el mozo de cuadra del ilustre de la hípica española, Pedro Sánchez Alemán. Todo ello, en medio de un mundo en el que cobra especial relevancia la capacidad económica que se tenga: "Es más sencillo si se tienen los medios para poder tener caballos y poder hacer concursos. Sin embargo, yo tuve la suerte de que apostaron por mí y, además, he sabido invertir bien e ir poco a poco".

Ahora, tras imponerse en la prueba de mayor altura Grupo 1,45 metros y ser el único en bajar de los 60 segundos en el CSN5* de Pineda, el murciano sueña con poder ir a los Juegos de París. "Para cualquier deportista es un sueño poder saltar a unas olimpiadas", comienza diciendo el español sobre lo que supondría para él.

"Lo que hay que hacer es mantener en forma a los caballos y hacer buenos concursos y luego los jefes de equipo tendrán que decidir qué caballos van. Por ello, mis tres caballos más importantes (Belano, Jup y Origi) tienen que llegar a ese momento en plena forma", asegura sobre lo que es necesario para poder participar en los Juegos.

Aunque, por el momento, si continúan con los buenos resultados que están obteniendo en esta temporada, esto es más que factible: "La cuadra que tengo es excepcional. Tengo a Belano que es mi primer caballo y el que más experiencia tiene. Además, también vienen muy fuertes Jup y Origi, que son caballos con una calidad extrema y están preparados para competir en concursos de cinco estrellas".

Ahora el jinete afronta el Longines Global Champions Tour Madrid, con muy buenas sensaciones y gran ilusión de participar en este gran concurso de cinco estrellas. "Considero que aquí mis caballos van a dar el paso a poder estar bien cómodos en la pista", asegura sobre cómo cree que llega a Madrid.

Y que, como sucede con el resto de concursos: "La manera de entrenar cada concurso cambia. Por ejemplo, ahora saltamos en hierba. Por ello, entrenamos en hierba para que el caballo se acostumbre al terreno. Cuando hago las Copas del Mundo, que es en cerrado, trabajo en picaderos cubiertos, con luz artificial. Por ello, cada concurso tiene su manera de entrenar y cada caballo también".

El Global Champions Tour Madrid se encuentra entre los mejores del mundo, aunque los nacionales tienen un gran nivel: "Cuando saltas un concurso de la categoría como la Global Champions League de Madrid, el escenario es mucho más grande, mucho más importante, hay más público, pero nuestra hípica nacional es altamente buena y nos hace crear caballos para poder saltar aquí".

Y esto, en gran parte, es gracias al gran papel que está desempeñando la Federación Española de Hípica, algo que hace que los concursos nacionales cada vez tengan menos que envidiar a los europeos. "Considero que el concurso nacional ha mejorado mucho en los tres últimos años. Creo que hay una calidad de concurso muy buena, tenemos jueces de pista extraordinarios, así como grandes instalaciones. Creo que el nivel ha subido mucho y esto demuestra que se está haciendo bien", asegura el murciano.

Martínez Bastida está viviendo un momento dulce esta temporada, aunque en lo personal, la vida le dio hace unos meses la peor de las noticias: el fallecimiento de su padre. Mariano padre fue quien le introdujo en este precioso mundo y al que recuerda visiblemente emocionado.

"Allí donde quiera que esté, siempre mirará para dónde estoy y yo siempre me voy a acordar de él. Me he criado con él y siempre hemos permanecido juntos. Donde yo tenía los caballos, él siempre estaba o al contrario. La verdad es que le echo mucho de menos, pero sé que tenía que irse", asegura Mariano a 20Minutos conteniendo las lágrimas.

Un apoyo que ha sido incondicional, aunque el resto de su familia no haya siempre estado de acuerdo conque Mariano fuera jinete, aunque tenían sus motivos. "Mis hermanas y mi madre quieren que no arriesgue mucho. Me dicen: 'Ten cuidado, empieza a dar clase. No montes'. Al final se preocupan de que me pase algo", asegura sobre lo que les inquieta a sus familiares.

Lo que está claro es que la pasión de Mariano de ser jinete se ha cumplido con creces aunque de no ser así, su vida seguiría ligada a los caballos: "Buscaría algo relacionado con los caballos como entrenador de caballos o dar clase a chicos que monten y salten".