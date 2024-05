El exentrenador del Leicester femenino desvela los detalles de su relación secreta con una jugadora: "Me sentía un criminal..."

Willie Kirk, exentrenador del Leicester femenino, ha roto su silencio después de haber sido despedido por mantener una relación con una jugadora de la plantilla. El técnico inglés, que era una de las grandes figuras de la Women’s Super League, ha querido mostrar su arrepentimiento en una entrevista y ha asegurado que fue un vínculo mutuo entre ambos protagonistas.

"Necesito desahogarme. En primer lugar, mi esposa y yo llevamos separados más de un año. No entiendo a la gente que dice que soy un mal entrenador, un mal marido y un mal ser humano. Una de las jugadoras se puso en contacto conmigo fuera del trabajo para expresarme lo que sentía por mí. En un primer momento, pensé que era ridículo y cerré el tema", añadió Kirk en el inicio de la entrevista con el medio de comunicación Daily Mail.

Sin embargo, la relación entre el técnico y la futbolista se estrechó tras la lesión de la propia jugadora. "Me decía a mí mismo que nunca sucedería algo así. Después de Navidad, empezamos a vernos una vez a la semana, ella venía aquí o la semana siguiente iba yo a su casa. Llegábamos y nos íbamos en la oscuridad. Sabíamos que estaba mal".

Un viaje a Milán

Durante un parón de selecciones en el pasado mes de febrero, Willie afirmó que realizaron un viaje "juntos" a Milán: "Le dije que eso era ir demasiado lejos, pero finalmente decidimos hacerlo. Nos convencimos. Volamos en días diferentes y pasamos dos noches en Italia. Luego tomamos vuelos de regreso separados".

"Cuando regresamos, dijimos mutuamente que esto había ido demasiado lejos y que teníamos que acabar con esto hasta final de temporada. O me voy del club o tú te vas. Habíamos acordado que estábamos asumiendo demasiado riesgo", reconoció el entrenador inglés.

Un escándalo mundial

Diez días después de volver de Milán, Willie Kirk aseguró que lo llamaron para comunicarle que "habían presentado una denuncia" hacia su persona: "Me llevaron a una reunión diciendo que habían presentado una denuncia contra mí y que los abogados externos organizarían una investigación. Diez días pasaron. Quince minutos antes de terminar el entrenamiento del viernes, la directora de fútbol femenino me llevó a la oficina y el abogado interno estaba allí".

"Me pidieron que fuera honesto. Lo sabían todo, hasta el viaje de Italia. Sabían que la relación empezó antes de Navidad. Tras admitir la situación, me trataron y me sentí como un criminal. El club podría haberlo gestionado mucho mejor. Fue culpa mía, pero sentía que debía tener una charla con el personal y jugadoras para disculparme y dar mi versión de los hechos".

Por último, el técnico reconoció que llegó incluso a odiarse a sí mismo: "Odiaba el club, me odié a mí mismo. No soy un criminal, no he cometido un delito. El club cometió errores en el pasado y remonté una diferencia de puntos que nunca antes se había conseguido. Ahora cometí un error y no quieren saber absolutamente nada. Me siento decepcionado por el club en ese sentido".