Rafa Nadal recupera la sonrisa: "Hace un mes era casi imposible estar donde estoy"

El tenista español Rafa Nadal se mostró optimista este miércoles con su estado de forma y aseguró que "está contento", que "disfruta" del tenis y que la situación ha cambiado mucho respecto a hace un mes, cuando se veía incapaz de poder disputar Barcelona, Madrid y Roma de manera consecutiva.

"Estuve varios días en casa descansando después de Madrid, vine a Roma y pude entrenarme. Emocionado de jugar aquí, donde guardo momentos inolvidables. Es mi tercer torneo seguido y eso son buenas noticias. Tengo que seguir viendo día a día, pero estoy contento por cómo me siento", declaró en rueda de prensa en el Foro Itálico.

El tenista de Manacor cayó en Madrid en octavos de final, aunque pondera con positivismo su mejora en estos días y aclaró que disfruta jugando.

"Es un buen momento pese a que los resultados no acompañen. Estoy disfrutando jugando, por cierto. Soy feliz haciendo lo que hago. Cuando hablo de retirada, no es porque ya no sea feliz jugando o no me sienta lo suficientemente competitivo. Se trata de que el cuerpo no era capaz de jugar semanas seguidas, no era capaz de permitirme entrenar y disfrutar de los entrenamientos en el día a día", insistió.

Sobre su mejora, dijo: "Mi evolución no es todos los días igual. Incluso después de Barcelona, tuve algunos momentos difíciles en Madrid. Incluso aquí el primer día".

"Pero en una perspectiva general, la línea es ascendente, sin duda. Así que sí, contento de estar hoy donde estoy porque hace un mes para mí era casi imposible pensar que podría jugar en Barcelona, luego en Madrid, y ahora estar aquí en Roma", comentó.

Nadal, el jugador más laureado en Roma con 10 títulos y uno de los más queridos por el público italiano, guarda gran recuerdo de sus primeros títulos en la tierra batida italiana, cuando se jugaba al mejor de 5 sets.

"El mejor recuerdo es el primero. Siempre los momentos imborrables son al mejor de 5 y echo de menos jugar los Masters 1.000 a 5. Por eso tengo mejor recuerdo de las finales contra Coria y Federer", explicó.

"Es un gran sentimiento, el público es muy pasional. Este torneo es parte de la historia de nuestro deporte y me siento afortunado de estar jugando aquí. Estoy muy motivado", añadió.

Además, habló sobre la ola de lesiones que ha dejado el torneo sin el italiano Jannik Sinner y sin el español Carlos Alcaraz: "Las lesiones siempre han estado ahí. Esa es la verdad. Entiendo que para vosotros que Jannik no esté jugando aquí es una noticia terrible, sobre todo por cómo está jugando este año".

"Si queremos hablar de por qué la gente se lesiona, lo digo muy claro: cuando llevas tu cuerpo al límite, al final te lesionas. Cuando el tenis es cada vez más y más rápido, te lesionas. Cuando juegas la mayor parte del año en pistas duras y las superficies son más duras para el cuerpo, te lesionas. Esa es la respuesta sencilla", declaró.

"Luego está el otro mundo. El de los torneos. Eso es sobre el negocio, sobre el deporte por sí mismo. Esa es otra conversación. Al final, los jugadores quieren ganar dinero. El torneos quiere ganar dinero. Entonces es todo el ciclo que se junta. Nosotros aceptamos ese papel", apuntó.

"Yo me perdí muchos torneos importantes, muy importantes en mi carrera debido a las lesiones. Como jugador no puedes quejarte de eso. Aceptas lo que pasa. Sigues adelante. Si te lesionas, tienes que recuperarte bien", recordó.

"Son jóvenes. Van a tener un montón de oportunidades para jugar en Roma y tener mucho éxito aquí. No hay drama. El torneo sobrevivirá incluso sin Carlos y Jannik que son jugadores súper importantes para cualquier evento de hoy. Especialmente para Italia, no tener a Jannik jugando aquí después de todo lo que representa hoy en este país, creo que es una noticia terrible. Incluso para mí como espectador, como colega suyo, me siento muy triste por él porque se merece jugar aquí", expresó.

"Le deseo, y a Carlos por supuesto, todo lo mejor y deseo encontrarme con ellos en Roland Garros", sentenció.