Polémica en una carrera de montaña: una atleta completa los 15 kms llevando encima a su hija de cinco meses y medio

Las redes sociales no han tardado en hacerse eco y llenarse de opiniones. La noticia aconteció este pasado domingo, durante la séptima edición de la carrera de montaña 'Pujada del Marinet', una prueba de 15 kilómetros con 800 metros positivos de desnivel.

La protagonista fue Belén Agut, experimentada corredora y asidua a las primeras posiciones de las carreras, que quiso hacer de esta carrera una de las más especiales: durante las tres horas que compitió lo hizo porteando a su pequeña Noa, nacida hace cinco meses y medio.

"Le gusta mucho salir a la montaña. Tardamos tres horas en hacer la carrera y durmió durante 40 minutos; el resto del tiempo lo pasó mirando a su alrededor, le encanta observar los árboles gigantes", declaraba Belén para Runedia.

La atleta habló con la organización, que le dio el ok para realizar la prueba de esta manera. Apenas compitió, pues salió en la última posición para no molestar a nadie. "Evidentemente no haría nada que pusiera en peligro a mi hija", declaró Belén Agut después de que sus redes sociales se hayan llenado de críticas por su actitud.