El mensaje de Rafa Nadal que emociona a la Policía Nacional: "Hacéis que nos sintamos más tranquilos"

La Policía Nacional cumple 200 años y entre las felicitaciones recibidas destaca la de Rafa Nadal. El tenista español, considerado uno de los mejores de la historia y, el cual está implicado en numerosos proyectos que van más allá de su deporte, ha querido enviar un cariñoso mensaje a los agentes.

"Me gustaría felicitar a la Policía Nacional por el 200 aniversario. La verdad es que es una fecha muy especial y, realmente, solo puedo agradeceros el gran trabajo que hacéis desde siempre", comenzaba diciendo el balear en un vídeo que ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

"Creo que nos protegéis y hacéis que nos sintamos más tranquilos y seguros. Gracias por todo ello y que sean 200 más", continuaba diciendo Nadal.

El mensaje, en general, ha sido bien recibido por los usuarios de X, quienes han llegado a decir que Rafa tendría que ser "el presidente de España". Aunque el balear también ha recibido críticas en el post.

Asimismo, el actor José Coronado también se ha sumado a la felicitación a la Policía Nacional en otra publicación: "Quiero felicitaros por esos 200 maravillosos años que lleváis existiendo. Soy viajero y os puedo asegurar que sois de los mejores policías que hay en el mundo. Me he metido en vuestra piel y eso me ha hecho admiraros y respetaros".

Ahora, Rafa Nadal se encuentra concentrado en el Masters 1000 de Roma, tras haber caído en octavos de final en el Mutua Madrid Open. En Roma le espera un debut relativamente sencillo, no obstante, a partir de la tercera ronda, el cuadro se complicaría considerablemente.

En este sentido, en caso de superar el difícil duelo ante Hurkacz, el manacorí, diez veces campeón en Roma, se enfrentaría en tercera ronda al ganador del duelo entre el argentino Tomás Etcheverry (28) y el brasileño Thiago Wild (61); y en octavos de final al ganador del probable duelo entre el danés Holger Rune, décimo favorito, y el argentino Sebastián Báez (19).