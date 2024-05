El mundo del boxeo respalda la actuación de Antonio Barrul: "Parar a un energúmeno así es totalmente justificable"

Pese a que lo que hizo el púgil Antonio Barrul, apodado 'El Volcán', al golpear a un hombre en un cine de León, podría llegar a significar la retirada de su licencia deportiva, el mundo del boxeo se ha volcado con él y ha respaldado su actuación. "Parar a un energúmeno así es totalmente justificable", ha señalado Arantxa Lorenzo, presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León.

"La licencia de Antonio no corre ningún peligro. No se le va a sancionar", ha afirmado la dirigente este lunes en los micrófonos de Radio Marca, aunque no ha sido la única ocasión en la que Lorenzo ha expresado su apoyo al boxeador.

La presidenta del organismo ha dejado claro en EFE que tanto la Federación que dirige como la Federación Española de Boxeo tienen la determinación de no sancionar a Barrul: "Consideramos que sería injusto sancionarle porque en el entorno en el que se produce, en un cine, con su familia, llena de niños y siendo increpado e insultado, es algo que puede producirse, aunque hablamos de un deportista superdisciplinado, familiar, que nunca ha participado en altercado alguno y que se ha visto inmerso en una situación en la que tuvo que reaccionar".

"Actuó en una situación complicada en auxilio de una persona y no cabe en cabeza humana que eso sea reprochable. Como responsable federativa y como mujer mi sentimiento es el de agradecimiento y apoyo. Ojalá otras mujeres que por desgracia puedan verse en esa misma situación pudieran encontrarse a un boxeador como Antonio ayudándolas", ha insistido en el Diario de León.

Además, la también presidenta de la Comisión Mujer y Deporte de la Federación nacional, ha desvelado que fue él mismo quien informó a los responsables federativos de lo sucedido aquel día en la sala de cine leonesa.

Lo que dice el reglamento sobre estas situaciones

Barrul todavía no ha recibido ningún tipo de denuncia por parte del hombre agredido, pero el reglamento de la Federación Española de Boxeo establece que en este tipo de situaciones se puede abrir expediente al púgil, lo que podría derivar en su suspensión y retirada de la licencia.

Además, según recoge el Código Penal español, la presencia de un boxeador profesional federado podría considerarse como una circunstancia agravante en una agresión por estimarse que se está produciendo un "abuso de superioridad".

De presentarse algún tipo de denuncia contra él y el caso tuviera un trasfondo judicial, ambas federaciones deportivas han señalado que "acatarían" la posible sentencia que se dictaminara y si ello conllevara algún tipo de incidencia en el apartado disciplinario del ente federativo se actuaría en consecuencia.

Hasta entonces, la pelea que Antonio Barrul tiene programada para el próximo 25 de mayo, a las 17:00 horas en el Pabellón municipal de Puente Castro, en León, sigue en pie.