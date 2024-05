El emotivo adiós de Pep Guardiola a Menotti: "Era un genio por su idea, el más grande seductor del fútbol argentino..."

Entre los entrenadores que más se inspiraron en César Luis Menotti está Pep Guardiola. Tras la muerte del 'El Flaco', el técnico del Manchester City le ha dedicado unas emotivas palabras a través de una carta en Olé.

"Siento una gran tristeza porque se ha ido alguien con el que he compartido no menos de 30 horas de conversación maravillosas en las cuatro veces que visité Argentina. Para mí era un genio por su idea. Fue el más grande seductor del fútbol argentino...", ha afirmado Guardiola.

Para Pep, escuchar a Menotti "era una cátedra. César era todo... Ingenio, educación, inteligencia. Hacía de su palabra poesía y siempre fue fiel a sus convicciones. El estilo es innegociable, decía siempre".

"La última vez que visité Buenos Aires, en marzo de 2018, tuvimos otra cena maravillosa, larga, divertida... con todos los matices futbolísticos que a mí me apasionan. Sólo quería escucharlo. Son muy pocos los que que te dan tanto en vida que nunca se van...", ha sentenciado.

Lo cierto es que no solo Guardiola tenía admiración hacia Menotti. El ya recordado exentrenador también se rindió a Pep, como recuerda el diario Olé: "Muchos entrenadores jóvenes vinieron a verme durante todos estos años para charlar de fútbol, para escuchar algún consejo... pero nadie me hizo tantas preguntas como Guardiola. Era una ametralladora. Pero él no necesitaba aprender nada. Él ya sabía todo".

"El Barcelona de Guardiola, que fue lo más perfecto que vi. El 99,9 por ciento de los entrenadores viven envidiando su juego. Todos quisieran ser Guardiola pero la mayoría no sabe cómo se hace. Lo de Guardiola va más allá de lo que dice: toca, toca, toca. Es producto del entrenamiento, de las ideas claras, de saber hacerse comprender y ganar adeptos. En el Barça no hay libertad absoluta sino unas normas que permiten ser a los jugadores muy libres y muy felices", afirmó.