El calvario de Andrey Rublev hasta convertirse en campeón del Mutua Madrid Open: "Me sentía casi muerto todos los días"

En una edición atípica del Mutua Madrid Open en la que no quedaron ninguno de los grandes favoritos para levantar el título, el ruso Andrey Rublev se coronó ganando a Felix Auger-Aliassime por 4-6, 7-5 y 7-5 en casi tres horas de partido.

Sin embargo, no lo ha tenido nada fácil en estos días por un problema de salud que le ha hecho pasarlo muy mal, a pesar de que en la pista ha ido ganando todos los partidos que disputaba, entre ellos ante Carlos Alcaraz.

Después de los rumores sobre su estado de salud, Fernando Vicente, técnico del tenista, habló sobre ello: "No habrá celebraciones, mañana tenemos que ir al hospital para que le hagan unas analíticas".

A esas palabras se unieron las del propio Rublev dejando ver un silencioso calvario que hace aún más especial este título: "Me sentía casi muerto todos los días. No dormía por la noche. Los últimos 3 o 4 días apenas dormí".

"Es la primera vez que me siento tan mal en mi vida. No puedo tragar, me duele la cabeza, no sé si son anginas, un virus. Voy cargado de medicamentos, que si inyecciones, pastillas para el dolor...", aseguró.

"No sé qué es lo que me pasa. Estoy enfermo ocho o nueve días y eso no es normal. No he mejorado. Sigo enfermo y tendré que ir al hospital para hacerme pruebas y ver qué pasa", añadió.

Además, desveló que le anestesiaron "un dedo del pie": "Se me inflamó el dedo y el pie. No podía ni calzarme. Me tuvieron que anestesiar para que no notara la presión en el hueso".

Por esa razón, Rublev le dedicó también su victoria al equipo médico del torneo: "Son los mejores. Son magos. Hicieron cosas muy complicadas para que al menos pudiera jugar. Tengo que darles todo el crédito".