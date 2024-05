Alonso tras quedar noveno en el Gran Premio de Miami de F1: "Me quedo con un sabor un poco amargo"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha reconocido que no se sintió "muy fino" esta semana en el Gran Premio de Miami, donde terminó noveno este domingo con "suerte" para puntuar pero esperando un "paso adelante" en Imola.

"Dura (carrera), no éramos muy rápidos. Salimos con las duras intentando extender la primera parte y tuvimos la suerte del coche de seguridad, que salió en el momento adecuado y recuperamos muchas posiciones. Luego tenía los medios con más grip que Ocon", ha dicho en declaraciones a Dazn.

El doble campeón del mundo ha confesado la fortuna para aprovechar el coche de seguridad, aunque dejó también buenos adelantamientos, y empezó a pensar ya en la próxima parada del Mundial. "Hemos tenido suerte y gracias a ello cogemos dos puntos, contento por Lando Norris también", ha afirmado.

"En Imola intentaremos tener un mejor fin de semana. Hemos empezado el año quinto, más o menos, como equipo, pero aquí en Miami estábamos incluso más atrás. Tenemos que dar un paso adelante, todos lo están dando. En Imola tenemos alguna mejora y ojalá nos vuelva a poner cerca de Mercedes", ha añadido.

"Son todos importantes (los puntos), seguimos con la racha, pero hemos estado reguleros, tampoco me he sentido yo muy fino. Me quedo con un sabor un poco amargo", ha concluído.