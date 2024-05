Bucsa y Sorribes, una alianza para soñar... ¿con una medalla en los Juegos de París?

Sara Sorribes y Cristina Bucsa han descubierto en el Mutua Madrid Open una asociación que funciona a la perfección. Decidieron apuntarse juntas a última hora en el cuadro femenino de dobles y se hicieron con el trofeo de campeonas, una gesta inesperada que ha mostrado al mundo una opción muy real para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La historia de la dupla Sorribes - Bucsa comienza en el gimnasio de jugadores del Mutua Madrid Open, en una casualidad que narró la propia Sara Sorribes en la rueda de prensa tras la final. "Marie Bouzkova [su habitual compañera] estaba mal; estaba apuntada con ella, pero sabía que no estaba bien y me llamó para decirme que no iba a jugar. Supe que Crsitina Bucsa no tenía compañera. Fui al gimnasio, vi a su padre y le comenté el tema y le ofrecí jugar. Dijo que sí. Tuvo que venir a firmar y Marie a borrarse. Lo hicimos a falta de 15 minutos para el cierre del plazo y hasta la final. Ha salido perfecto", explicó.

Eso sí, no quiso escuchar nada de los Juegos Olímpicos de París, pues tras la disputa de los anteriores junto a Paula Badosa, la española prefiere pensar día a día. "Todavía queda bastante para París, pero ojalá podamos estar ahí", añadió ante la insistencia de los medios de comunicación. "Vais más rápido vosotros que yo. Yo en Roma no juego dobles; ella, sí. Esto es deporte, va rápido todo y pueden pasar muchas cosas. Prefiero ir poco a poco porque ir rápido no me ayuda", zanjó.

Por su parte, Bucsa, ahora la española mejor clasificada en el ranking WTA (N.º39), no descartó ni mucho menos la opción. "Es posible estar juntas en los Juegos Olímpicos. Si estamos sanas podemos hacer un gran equipo", indicó la española de origen moldavo tras conocer que entrarían directamente al cuadro parisino por ránking.

Con Badosa en proceso de recuperación y Garbiñe Muguruza oficialmente retirada, el descubrimiento de la pareja Sorribes - Bucsa abre las opciones de medalla en París, una posibilidad en la que ya ha pensado también Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET).

"Sara Sorribes y Cristina Bucsa, 'Súper Campeonas' del WTA1000 Madrid Open. Qué grandísima alegría y que gran éxito para el Tenis Español. ¿Será una de nuestras parejas en los Juegos Olímpicos de París? Enhorabuena, chicas y que lo disfrutéis. Bravo", escribió el mandatario en X (antes Twitter) planteando un sueño que ahora está en mente de todo un país con ganas de un éxito olímpico del tenis español.