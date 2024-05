"He visto cosas que no había visto en mi vida": Feliciano López analiza el problema de las lesiones en el Mutua Madrid Open

Domingo por la tarde en la Caja Mágica, Rublev - Aliassime en el menú para la final y una Pista Central Manolo Santana llena y deseosa de disfrutar del mejor tenis del mundo en un partido sin incidencias. En uno de los palcos, Feliciano López, exjugador y actual director del Mutua Madrid Open, cruza los dedos para que nada se vuelva a torcer como lo ha hecho en una semana en la que dice haber "visto cosas que no había visto en su vida" tras el desmoronamiento del cuadro individual masculino por culpa de las lesiones.

Alcaraz y su maltrecho brazo, Sinner y su cadera, Lehecka, Medvedev, Mensik... una larga lista de tenistas de primer nivel han abandonado Madrid antes de lo previsto y ha tirado por tierra los esfuerzos de la organización de uno de los torneos más punteros del calendario. Ejemplo de ello es Aliassime, finalista tras tres partidos resueltos por lesiones de sus rivales, un verdadero desastre que López analizó ante los micrófonos de RTVE.

"He visto cosas en esta edición que no había visto en mi vida y mira que llevo años por aquí dando vueltas...", dijo el extenista especializado en dobles que tomó el testigo del torneo de manos del mismísimo Manolo Santana.

"Hemos tenido demasiadas lesiones y, sobre todo, de manera muy consecutiva. Un jugador como Felix Auger Aliassime va a tener por primera vez en su vida la oportunidad de conquistar un torneo de Masters 1.000 y en los dos partidos anteriores no ha competido prácticamente, en uno no saltó a la pista y en semifinales jugó seis juegos... no es normal, desde luego", añadió perplejo.

"Le ha tocado a Madrid vivir esta situación este año, pero esto puede ocurrir en cualquier semana del calendario y en cualquier torneo", advirtió antes de finalizar su alegato con un mensaje de decepción. "Ha sido una pena. No es agradable ver tantas lesiones y que muchas de ellas coincidan en el torneo de Madrid", zanjó.

Cierto es que el apretado calendario no da tregua a unos deportistas que llegan a Madrid con la carga de Montecarlo y Barcelona en las piernas y que deben poner rumbo a Roma para prepararse en las condiciones más similares posibles a Roland Garros. Como añadido, este curso los tenistas toman todas las precauciones posibles para no perderse los Juegos Olímpicos de París 2024.