Cinco años han pasado ya desde que Iker Casillas sufrió el infarto de miocardio. El 1 de mayo de 2019, el entonces portero del Oporto se desplomó y vivió el problema de salud más importante de su vida, pero por fortuna todo quedó en un susto.

Cada año suele recordar aquel episodio de su vida dándose un homenaje a sí mismo y compartiendo en sus redes sociales su felicidad por seguir viviendo a pesar de todo.

Este año ha escogido una foto en blanco y negro en la que posa frente a la cama con rostro relajado y calmado. A su expresión le ha añadido la palabra "vida" para agradecer el paso del tiempo.

Iker Casillas celebra la vida cinco años después de sufrir el infarto. IKERCASILLAS

Durante todo este tiempo, Iker Casillas ha hablado de ese duro bache. En el canal de YouTube Idoven recordó el año pasado que fue una "mala experiencia": "Me caí al suelo y estaba buscando una vía de oxígeno que no llegaba, me retorcía de dolor".

"Estás haciendo deporte, llevas una vida sana, te sientes bien, fuerte... así que te sorprende aquel dolor en el pecho, que era un dolor bastante agudo, yo me retorcía", explicó.