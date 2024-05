Adrian Newey explica los motivos de su adiós de Red Bull: "Llega un momento en el que..."

El adiós de Adrian Newey de Red Bull ha revolucionado el panorama actual de la Fórmula 1. El exitoso ingeniero todavía no ha comunicado dónde irá tras su marcha de la escudería austriaca, pero sí ha roto su silencio para afirmar que está "un poco cansado" y necesita reflexionar.

"Han sido 18 años, ha sido un viaje increíble empezar en Red Bull, un equipo muy joven surgido de las cenizas de Jaguar, y estar involucrado con Christian (Horner) y construirlo. Sinceramente, cuando me uní no tenía ni idea de dónde íbamos a acabar, fue un gran riesgo para mi carrera y ha sido un viaje increíble desde entonces", ha asegurado a Sky Sports F1.

El ingeniero ha reconocido que "ha sido un gran honor trabajar con todos los increíbles chicos y chicas de la fábrica y del equipo de carreras. Ha sido simplemente fabuloso".

Ha confesado que necesita parar un poco: "La F1 lo consume todo y llevo mucho tiempo en ella. 2021 fue un año muy ajetreado por la reñida batalla con Mercedes en el campeonato y, al mismo tiempo, por toda la investigación y el desarrollo del RB18, que es el padre de esta generación de coches. No sé, llega un momento en el que siento, como dijo Forrest Gump, que estoy un poco cansado".

Además, ha desvelado que estuvo "meditando un poco durante el invierno y luego, a medida que se desarrollaban los acontecimientos este año, pensé... 'tengo la gran suerte de no necesitar trabajar para vivir'. Trabajo porque me gusta y creo que ahora es un buen momento para dar un paso atrás, tomarme un descanso y hacer balance de la vida".

"Probablemente me vaya de viaje con mi mujer y los perros. Nos subiremos en una autocaravana o algo así y nos iremos por Francia a disfrutar de la vida. Luego, quizá en algún momento, no sé cuándo, me meteré en la ducha y diré: 'Bien, esta va a ser la próxima aventura'. Ahora mismo no hay ningún plan", ha dicho sobre su futuro.