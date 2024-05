El embarazoso momento de Garbiñe Muguruza con Susanna Griso: "¿Taurina o antitaurina?"

La ya extenista Garbiñe Muguruza fue la invitada especial del programa de este viernes de Espejo Público. Tras hacer un repaso de su carrera deportiva con Susanna Griso, la hispanovenezolana protagonizó un momento embarazoso por varias preguntas de la periodista.

La presentadora fue directa: "¿Republicana o monárquica?". Garbiñe no se esperaba esa pregunta y respondió con titubeos. "Dios mío… Monárquica con la voz bajita", afirmó.

No fue la única cuestión que puso en apuros a Muguruza. "¿Taurina o antitaurina?", se interesó Griso. "A mi la verdad es que me gusta la cultura y la historia", dijo Garbiñe.

"¿Sabes que por parte del Ministerio de Cultura y Deportes, que es el tuyo, acaban de anunciar que los premios de la Tauromaquia se cancelan, que ya no los van a organizar desde el Gobierno español?", le informó la presentadora sobre los últimos acontecimientos.

"Lo entiendo, me da penita, nunca he ido a una corrida porque no sé si sería capaz, pero me gusta la estética y ese folclore", sentenció la extenista sin querer entrar demasiado en el tema.

Para acabar, Susanna Griso vio la incomodidad de la deportista ante estas comprometidas cuestiones y no quiso hablarle sobre otra polémica: "Ya no te pregunto por Pedro Sánchez. Esa pregunta te la ahorro". "No, no, no, no me asustes", añadió Muguruza.