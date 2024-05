Xavi desafía a sus jugadores antes de visitar al Girona: "El reto es la revancha futbolística"

FC Barcelona y Girona pelean por el subcampeonato de una Liga que está muy cerca de ser blanca —el Real Madrid podría cantar el alirón este mismo sábado— y su enfrentamiento esta jornada, en Montilivi, podría ser decisivo para decidir la segunda plaza. Los de Míchel ya tumbaron a los culés en la ida en el Camp Nou, lo que ha provocado que Xavi quiera desafiar a sus futbolistas antes del partido: "Está el reto de la revancha futbolística de la primera vuelta".

"Tuvimos que conseguir más en el resultado. Pero ellos fueron muy contundentes y nosotros no ajustamos bien y no defendimos bien el área", ha recordado el técnico catalán sobre aquel partido. "A ellos no les falta casi nada, tienen piernas atrás, tienen juego asociativo, son dinámicos. La revancha es como equipo, no a nivel individual. Ya dije entonces que serían un rival directo. No es un reto personal ganar al Girona sino un reto como equipo", ha añadido.

El entrenador blaugrana, además, puso en valor que "mañana jugamos contra un equipo de nivel 'Champions' y así se lo he dicho a mis jugadores" y analizó el estilo de su rival: "A nivel de juego buscan cosas similares a lo que buscamos nosotros, tienen juego por dentro, tienen bandas fantásticas, un punta de alto nivel...".

Respecto a la pelea por el subcampeonato, Xavi ha considerado que "no será definitivo, pero para nosotros es un partido vital y muy trascendente", al mismo tiempo que ha insistido en que "tenemos ganas de hacerlo bien, porque se nos escapó el partido de la primera vuelta".

"Si lo merece el Girona quedará segundo y si no, lo seremos nosotros. Pero el Girona ha hecho muchos méritos en una temporada histórica. Es un orgullo que el Girona esté ahí pero es un rival directo. Es una prueba importantísima y vital para nosotros para demostrar que el 2-4 no hizo justicia", ha concluido.