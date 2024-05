Volkanovski tiene claro el resultado del Topuria-Holloway: "Max ganará esa pelea"

Ilia Topuria destronó a Alexander Volkanovski el pasado 17 de febrero en UFC 298. El hispano-georgiano noqueó al luchador australiano en el segundo asalto y acabó con un reinado que se alargaba desde diciembre de 2019. Por el momento parece que Volk no tendrá oportunidad de una revancha inmediata, y es que Max Holloway se postula como el siguiente rival de Topuria. En una entrevista en Fox Sports Australia, 'The Great' ha hablado sobre su bestia negra y también ha dejado claro que cree que el reinado de 'El Matador' será corto.

"Hay que darle crédito al tipo, me derrotó", dijo Volkanovski. "No hay excusas. Aprovechó lo que yo estaba haciendo. ¿Pero ahora está retando a Conor McGregor? ¿O Islam Makhachev?", criticó el excampeón. "Todavía tiene mucho más que demostrar, porque sé que puedo hacer un trabajo mucho mejor", aseguró.

En relación al más que probable combate entre 'El Matador 'y Max Holloway, Volkanovski está convencido de que el hawaiano vencerá. “Creo que Max puede salir y hacer que esa pelea parezca fácil. ... Creo que Max ganará esa pelea. Topuria es muy peligroso, un gran luchador. Pero no creo que sea tan bueno como dice. Pero claro, me derrotó, ¿no? Entonces realmente no puedo decir mucho...” afirmó el excampeón del peso pluma.

Ilia noquea a Volkanovski en UFC 298 X @mma_orbit

Paradójicamente, Holloway y Volk se han enfrentado tres veces a lo largo de su carrera deportiva y el australiano consiguió vencer en las tres ocasiones a 'Blessed'. No obstante, el propio Holloway ha criticado en más de una ocasión el éxito de Topuria por considerar que el hispano-georgiano peleó por el cinturón sin antes verse las caras con él. Holloway fue campeón de las 145 libras entre 2017 y 2019 y —aunque perdió sus tres combates contra 'The Great'—, ningún otro gran luchador de la división ha podido vencerlo.

No lo merece

Volkanovski, que se despachó a gusto en la entrevista, tampoco considera que Topuria haya hecho merecimientos para pelear por el cinturón BMF, que recientemente consiguió Holloway ante Justin Gaethje. "Por supuesto que no. De ninguna manera. Eso es una tontería. No está en condiciones de tomar decisiones, al igual que no está en condiciones de pedir a Islam Makhachev. Por supuesto, entiendo que quiera hacerlo, yo mismo lo hice, pero sólo después de habérmelo currado", afirmó. "Topuria tiene mucho más que demostrar todavía", sentenció Volk.