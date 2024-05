La opinión de Garbiñe Muguruza sobre que los hombres ganen más que las mujeres en el tenis: "Somos muy afortunadas"

Hace tan solo unos días, Garbiñe Muguruza anunció que se retiraba del tenis profesional a sus 30 años después de estar alejada de las pistas desde febrero de 2023. La ya extenista ha sido invitada al programa Espejo Público este viernes, en el que ha hablado de varios asuntos deportivos, así como de cómo será su vida a partir de ahora.

La ganadora de un Roland Garros y un Wimbledon se ha pronunciado sobre acerca de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el tenis, un asunto controvertido.

"Yo opino que somos muy afortunadas porque el tenis es uno de los deportes más iguales. Está claro que los chicos generan más, va más gente, se mueven más patrocinadores... Entonces, entiendo estas opiniones de mis compañeros", ha afirmado refiriéndose a aquellos compañeros como Rafa Nadal que han manifestado la misma opinión al respecto.

No obstante, ha asegurado que en otros deportes esto no es así: "Yo soy más partidaria de apoyar a otros deportes que no tienen visibilidad. Gimnasia, natación, atletismo... Hay que mejorar un montón".

Asimismo, Muguruza también ha respondido sobre el polémico comentario que le hizo una reportera en los Premios Laureus al preguntarla por las críticas que había recibido en torno a su aumento de peso. "Estaba en shock cuando me preguntaron eso. Creo que fui la única, no sé si a algún chico también. Me quedé en shock, pero me lo tomé con humor. Yo me veo muy bien", ha afirmado.

"Nunca voy a estar como cuando jugaba las Olimpiadas o las finales", ha continuado diciendo la ya extenista en la entrevista.