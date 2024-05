Carlos Sainz niega haber rechazado a Audi: "No hay nada de cierto en ello"

El futuro de Carlos Sainz sigue siendo una incógnita: lo único seguro es que el próximo año no pilotará para Ferrari, pues su asiento lo ocupará Lewis Hamilton. El español aún no ha tomado una decisión sobre su próximo equipo, aunque este jueves ha negado desde Miami que haya rechazado la oferta que tiene de Audi.

"No, eso no es correcto. No hay nada de cierto en ello", ha asegurado el madrileño, tal y como recoge el diario Marca, para desmentir la información avanzada por Antonio Lobato, que había avanzado horas antes que Sainz "él decidió no aceptar la oferta y dejar pasar la fecha límite que tenía para contestar".

En este sentido, el vencedor del Gran Premio de Australia ha reconocido que la marca alemana no está reservándole el garaje, así como que "la única seguridad que tengo es la de mí mismo de que quiero tomar la decisión correcta".

"Por eso también está tardando un poco más y por eso quiero ver todas las opciones disponibles antes de tomar cualquier decisión fundamental", ha añadido el español, que ha deseado "lo mejor" a Audi pese a que aún no ha decidido "si es una posibilidad para mí o no".

Sobre por qué está tardando más en decidir su próximo equipo, Sainz ha explicado que "hay ciertas cosas que no dependen completamente de mí y habrá que esperar para que se concreten", aunque ha matizado que "todavía estamos en conversaciones y avanzando en lo que podemos avanzar" en las negociaciones con otras escuderías.